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Nedělní večer není problém. Problém je, když ti pondělí vleze do hlavy už v šest

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Ještě máš několik hodin víkendu, ale hlava už sedí na pondělní poradě. Připomíná maily, úkoly, člověka, kterému musíš zavolat, a problém, který možná ani nenastane. Nedělní blues není lenost ani důkaz, že neumíš odpočívat. Často jde o obyčejný anticipační stres: tělo má volno, ale mozek už zkouší nanečisto zítřek.
Nedělní večer není problém. Problém je, když ti pondělí vleze do hlavy už v šest

Nedělní večer není problém. Problém je, když ti pondělí vleze do hlavy už v šest

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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