Nedělní večer není problém. Problém je, když ti pondělí vleze do hlavy už v šest

Někdy se to spustí nenápadně. Je šest večer, venku ještě není úplná tma, neděle technicky pokračuje, ale něco v hlavě už přeplo. Zítra ta schůzka. Musím odpovědět na ten mail. Co když zase zavolá? Neměla jsem dodělat prezentaci? A vůbec, co všechno tento týden nestihnu? Pro tenhle stav se v angličtině vžil docela roztomilý výraz „Sunday scaries“.
Samotný mechanismus už je méně roztomilý. Jde o anticipační úzkost či stres: neprožíváme problém, který právě nastal, ale psychicky reagujeme na něco budoucího, co očekáváme. Cleveland Clinic popisuje nedělní úzkost právě jako obavy před návratem do pracovního týdne.
Mozek neumí čekat spořádaně do pondělí
Předvídání má obrovskou výhodu. Díky němu se připravíme na zkoušku, nezapomeneme pas a nekupujeme narozeninový dárek až cestou na oslavu.
Jenže stejný systém dokáže vytvořit stresovou reakci dávno před skutečnou událostí. Výzkum anticipačního stresu ukazuje, že samotné očekávání budoucích zátěží může souviset s vyšším psychickým napětím. Studie u pracujících sester navíc zjistila, že večerní očekávání stresujícího následujícího dne souviselo s horším emočním prožíváním další den a část vztahu procházela přes subjektivně horší spánek.
Takže když v deset večer ležíš v posteli a mentálně vedeš poradu, kterou máš zítra v jedenáct, tělo příliš nezajímá, že jde zatím jen o myšlenku.
Neděle není vhodná pro mentální generálku celého týdne
Jedna z nejzrádnějších věcí na anticipačním stresu je, že vypadá produktivně. „Jen si v hlavě srovnám zítřek.“ Za deset minut už máš imaginárně odpracovaný čtvrtek, pohádala ses s kolegou, který zatím nic neřekl, a zvažuješ změnu kariéry.
Pomáhá dát pracovnímu přemýšlení fyzickou hranici. Pokud tě něco skutečně honí hlavou, napiš si to. Ne celý strategický plán života. Tři nebo čtyři body, které nechceš zapomenout. Mozek pak nemusí držet otevřenou záložku se slovy „NEZAPOMEŇ NA TO“. A tím může nedělní příprava skončit.
Nedokončuj víkend prací, kterou po tobě nikdo nechtěl
Občas je potřeba v neděli pracovat. Deadline se neumí podívat do kalendáře a být ohleduplný. Ale pokud otevíráš pracovní mail jen proto, aby ses „uklidnila“, stojí za to sledovat, jestli se skutečně uklidníš. Někdy tím jen pustíš dovnitř dalších sedm věcí, o kterých jsi do té chvíle nevěděla. Původně jsi řešila jeden úkol. Teď víš o pěti dalších. Nedělní večer právě dostal povýšení na neplacené pondělí.
Vrať večeru něco, co patří ještě k víkendu
Mozku moc nepomůže příkaz „nestresuj se“. Potřebuje jiný předmět pozornosti. Film, který opravdu sleduješ. Večeři s někým, s kým se bavíš o něčem jiném než o práci. Procházku. Horkou sprchu. Knížku. Hodinu seriálu, kterou sis šetřila. Nejde o útěk před realitou. Pondělí stejně přijde. Jde o to nepředávat mu dobrovolně několik hodin, které mu ještě nepatří.
Psychologové z Cleveland Clinic doporučují při nedělní úzkosti právě vracet pozornost k tomu, co lze ovlivnit v přítomnosti, a ponechat si na víkendu i příjemné aktivity místo toho, aby jeho závěr kompletně zabrala starost o práci.
Možná ale není problém v neděli
Tohle je část, kterou žádná večerní rutina nevyřeší. Pokud tě každou neděli přepadá silná úzkost, špatně kvůli práci spíš, fyzicky ti bývá zle nebo celý víkend postupně spotřebuje strach z návratu, není fér házet všechno na „Sunday scaries“.
Možná je toho v práci objektivně příliš. Možná je prostředí toxické. Možná máš dlouhodobě málo kontroly a moc odpovědnosti. Možná je potřeba mluvit s nadřízeným, něco změnit nebo hledat podporu odborníka.
Někdy totiž nejde o to naučit se lépe zvládat neděli. Jde o to přestat po neděli chtít, aby opravila pondělí. Dnes večer ale ještě pondělí není. Napiš si, co nechceš zapomenout, zavři pracovní mail a nech zbytek týdne tam, kde zatím skutečně je: v budoucnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou úzkost, nespavost nebo fyzické projevy stresu intenzivní, dlouhodobé nebo výrazně zasahují do běžného života, je vhodné probrat je s psychologem, psychoterapeutem nebo lékařem. Článek nenahrazuje individuální odbornou péči.
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Zdroje: Cleveland Clinic – Tips to Tame the Sunday Scaries [1], Journal of Health and Social Behavior – Into the Unknown: Anticipatory Stressors in the Stress Process Paradigm [2], Applied Psychology: Health and Well-Being – Subjective sleep may mediate the associations between tomorrow anticipations and next-day affect [3].