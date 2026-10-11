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Hamilton uznává svou chybu: Ferrari mělo na dvojité pódium

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Ferrari mělo Velkou cenu Singapuru slibně rozjetou, ale po chybné strategii klesl Lewis Hamilton z potenciálního pódiového umístění až na pátou příčku. Po závodě za toto rozhodnutí převzal odpovědnost.
Hamilton uznává svou chybu: Ferrari mělo na dvojité pódium

Hamilton uznává svou chybu: Ferrari mělo na dvojité pódium

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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