Zázrak v Havířově i zadostiučínění ve Frýdku-Místku. Jak dopadly volby ve velkých městech?

Bruntál
V Bruntále vyhrálo hnutí ANO. I tam ale oproti své pozici po volbách v roce 2022 oslabilo. Získalo sedm mandátů v zastupitelstvu o 25 členech. Šest mandátů má uskupení Prozměnu, které skončilo druhé. Třetí Bruntál 2026 (STAN) bude mít šest zastupitelů. Čtvrtí Svobodní (Bruntál srdcem a rozumem) mají dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šestá je Nová radnice 2026 s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí ODS/KDU-ČSL s jedním zastupitelem.
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„Sice máme sedm mandátů, neobhájili jsme osm, ale výsledek hodnotím dobře, protože jsme snížili počet zastupitelů z 27 na 25, takže i toto může mít vliv,“ komentoval volební výsledky současný starosta z vítězného hnutí ANO Martin Henč. Jeho nynější koaliční partner Prozměnu o jeden mandát posílil. Podle místostarosty a lídra uskupení Petra Ryse bude podoba koalice záviset na dalších jednáních.
„Máme více zastupitelů i za stavu, kdy je celkový počet nižší, to znamená procentuálně jsme na tom lépe než minule. Ale počkáme si na nabídku k vyjednávání od vítězného hnutí ANO. Společně s druhým v pořadí mají nadpoloviční většinu, a tedy počkáme, jestli a jakou nabídku dostaneme,“ dodal Rys.
Opava
Opava je jediným okresním městem, kde v Moravskoslezském kraji, kde hnutí ANO neztratilo, ale naopak mírně posílilo. Stejně jako před čtyřmi lety získalo 17 z 39 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila OK Změna pro Opavu se 13 mandáty. Třetí ODS bude mít pět zastupitelů. Čtvrtí Zelení mají dva mandáty, stejně jako pátí Občané městských částí Opavy.
Ve městě dosud vládla koalice ANO, uskupení Občané městských částí Opavy a hnutí Zelená pro Opavu. Tyto subjekty získaly i nyní v zastupitelstvu dost mandátů, aby mohly koalici sestavit znovu, hnutí ANO by si její pokračování přálo, řekl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Lídr druhého OK Změna pro Opavu Petr Czudek řekl, že výsledek je pro něj hořkosladký. „Náš výsledek je obdivuhodný. Měli jsme tři zastupitele, teď budeme mít dvojciferný počet. To je skvělé. Takže na jedné straně wow, je to deset měsíců volební kampaně a voliči nám dali obrovský mandát, ale teď uvidíme, jak jsou karty poskládané a co jsme s nimi schopni zahrát, jestli jsme schopni složit koalici a být na radnici,“ řekl Czudek.
Nový Jičín
V Novém Jičíně vyhrál Náš Nový Jičín, získal devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty. Třetí koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN bude mít čtyři zastupitele. Čtvrtá ODS má tři mandáty. Dva zastupitele budou mít na pátém místě KDU-ČSL, šesté Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a sedmá SOCDEM.
„Takový pěkný výsledek jsme určitě nečekali a moc si toho vážíme. Mile nás překvapila podpora občanů Nového Jičína,“ řekla lídryně vítězného Našeho Nového Jičína Monika Vindišová. „Velmi mě překvapil ten nový subjekt, který vznikl, a na dálku jim gratuluju. Super výsledek na to, že startovali od nuly,“ dodal starosta a lídr ANO Stanislav Kopecký.
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V roce 2022 získalo hnutí ANO 23,63 procenta hlasů a bylo první. V těchto volbách to bylo 20,51 procenta hlasů, křesel v zastupitelstvu ale bude mít stejně i v příštích čtyřech letech. Dosavadní koalici ve městě tvořily ANO, KDU-ČSL, ODS a Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN, které i nyní získaly tolik mandátů, že by jim to na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu stačilo. Plány na sestavování nové koalice ale zatím starosta a lídr ANO Stanislav Kopecký označil za předčasné. „My samozřejmě naše koaliční partnery nehodíme přes palubu. Je to tak, že se opravdu jako první potkáme s lidmi, se kterými jsme byli osm let na radnici. Bylo by korektní první se domluvit s nimi, jak dál. A potom samozřejmě se budeme potkávat se všemi ostatními, kteří se dostali do zastupitelstva,“ dodal Kopecký.
„Budeme se snažit najít někoho, kdo bude ochotný s námi spolupracovat. Koalice, která je v tuto chvíli na radnici, je velmi silná. Uvidíme, jestli se nám ji povede nabořit, nebo ne. V tuto chvíli jsme otevření všem a snažíme se jednat,“ dodala Vindišová.
Za Stačilo! a PRO se kromě lídra Jana Bartošíka dostala do zastupitelstva z posledního místa kandidátky dlouholetá zastupitelka, současná europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Karviná
Sociální demokraté (SOCDEM) opět vyhráli v komunálních volbách v Karviné. Na kandidátce s nezávislými Žijeme pro Karvinou získali 30 mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Oproti minulému volebnímu období si o sedm mandátů polepšili, od voličů získali přes 63 procent hlasů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty, oproti minulým volbám si pohoršilo. Třetí Srdcem pro Karvinou bude mít čtyři zastupitele. Jde o kadidátku ODS, STAN Pirátů a TOP 09.
Současný primátor Karviné a lídr vítězného uskupení Jan Wolf vnímá vítězství ve volbách jako potvrzení výsledků práce pro město. Jeho uskupení ve městě drtivě zvítězilo i přes fakt, že Wolf čelí obvinění v souvislosti s fotbalovou korupční aférou. Wolf vinu dlouhodobě odmítá.
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„Chtěl bych především poděkovat všem, kteří přišli k volbám, a zvlášť těm, kteří nám dali svůj hlas a vyjádřili nám důvěru. Velmi si vážím podpory, kterou jsme od obyvatel Karviné dostali. Vnímám ji jako potvrzení, že lidé vidí výsledky naší práce a chtějí, abychom v rozvoji města pokračovali. Za poslední roky se nám podařilo uskutečnit řadu důležitých projektů, ale spousta práce je ještě před námi. Máme jasnou představu o tom, kam chceme Karvinou dál posouvat, a uděláme maximum pro to, abychom důvěru voličů nezklamali,“ uvedl karvinský primátor v písemném prohlášení.
Frýdek-Místek
Naše Město F-M, získalo 20 mandátů v zastupitelstvu, které má 43 členů. Druhé skončilo ANO s osmi mandáty. Třetí Společně pro Frýdek-Místek bude mít sedm zastupitelů. Čtvrtý Evo má tři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Přátelé FM. Šestá je SPD se dvěma mandáty.
Naše Město F-M si oproti roku 2022 polepšilo téměř o patnáct procentních bodů, hnutí ANO naopak v roce 2022 získalo ve městě 22,77 procenta hlasů, letos jen 16,89. Jednoznačné vítězství v komunálních volbách ve Frýdku-Místku považuje lídr uskupení Naše Město F-M a v červnu odvolaný primátor Petr Korč za zadostiučinění. Koalici plánuje vytvořit s jedním z dosavadních koaličních partnerů, město chce vést s uskupením Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN a vede ho současný náměstek Marcel Sikora.
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Koaliční uspořádání se ve městě v uplynulém volebním období několikrát měnilo, Korč byl primátorem až do 10. června, kdy ho z funkce na návrh opozice odvolali zastupitelé. Opozice návrh zdůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci. Návrh na odvolání primátora bez personální náhrady byl ale schválen i díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Korč tehdy důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.
„Pro mě je ta situace obrovským zadostiučiněním. Chci poděkovat všem voličům, protože díky nim, jejich účasti a tomu, jak rozhodli, se ukázalo, že i tak velké město jako je Frýdek-Místek, mohou řídit regionální hnutí s osobnostmi a mohou převzít odpovědnost za budoucnost regionu,“ uvedl Korč s tím, že výrazně lepší výsledek dává hnutí šanci vytvořit ve městě stabilní koalici. Dohodnout se chce právě s uskupením Společně pro Frýdek-Místek. „Budeme mít jednoznačnou většinu a Frýdek-Místek má po mnoha letech, kdy se tady pořád měnily koalice, konečně šanci na čtyři roky smysluplného rozvoje,“ řekl.
Voliči podle lídra Společně pro Frýdek-Místek Sikory ocenili předchozí práci ve vedení města. I on má zájem vytvořit stabilní koalici, která vydrží fungovat celé čtyři roky. „S Naším Městem máme obdobné vnímání chodu města a chceme společnými silami toto město dál posouvat,“ uvedl.
Havířov
V roce 2022 vyhrálo volby v Havířově hnutí ANO se ziskem 32,57 procenta hlasů a 15 mandátů v zastupitelstvu. Letos ale vítězství neobhájilo a na první místě skončil Havířov sobě se 13 mandáty ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 13 mandáty. Třetí Společně pro Havířov bude mít osm zastupitelů. Čtvrté Hnutí pro Havířov má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šesté je PRO Havířov se dvěma mandáty.
Lídr vítězného uskupení Jiří Jekl přirovnal výsledek k zázraku. „Je to neskutečné, rovná se to zázraku, protože si myslím, že Havířov byl pro ANO bašta. Přispělo k tomu to, co tady zavedl bývalý primátor Josef Bělica. Myslím si, že to naše vítězství je hlavně jeho zásluha,“ uvedl Jekl.
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Někteří politici Bělicovi opakovaně vyčítají jeho arogantní chování. Původně měl být i na letošní kandidátce hnutí ANO pro komunální volby v Havířově, nakonec se na ní ale neobjevil. Krátce před jejím podáním ho kolegové z hnutí vyškrtli. Kandidátku vedla nynější primátorka Iveta Kočí Palkovská, která v médiích avizovala, že se chce vydat jiným směrem.
„Výsledek voleb vidím velmi kladně, protože my jsme ve volbách použili to, že budeme kampaň dělat lidsky, slušně, nebudeme nikoho napadat a vést negativní kampaň. Jsem na to pyšná, protože naši protivníci, a nejenom Havířov sobě, to nečinili. Šli jsme do voleb s novým týmem, který je stmelený a připravený pracovat pro občany,“ uvedla Kočí Palkovská. Do jaké míry Bělicův styl ovlivnil volební výsledky, neví. „Je to možné, já to těžko můžu posoudit. My jsme se od toho distancovali a sestavili jsme kandidátku z kandidátů, kteří se Havířovu mohou věnovat naplno a budou pracovat slušně a lidsky, budeme otevření a konstruktivní,“ řekla Kočí Palkovská.
Ve městě nyní začíná vyjednávání. Uskupení Havířov sobě se sešlo s primátorkou i s uskupením Společně pro Havířov, které tvoří ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. „Kopíruje to výsledky voleb, předpokládáme, že se budeme bavit i s těmi dalšími. Jednání jsou zatím na začátku. Budeme spolupracovat s každou stranou nebo hnutím, které podpoří náš program. To je alfa a omega. I tady na jednání jsem znovu zopakoval, že si nedokážu představit pouze spolupráci s obviněným náměstkem Danielem Vachtarčíkem z Hnutí pro Havířov,“ řekl Jekl.
Koaliční jednání jsou i podle Kočí Palkovské na počátku. „V tuto chvíli bych nepředjímala, sešli jsme se ve formátu všech zástupců uskupení, která uspěla ve volbách a projevila zájem se s námi setkat,“ řekla.