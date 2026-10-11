Taxi 4 přišlo o Marion Cotillard. Filmaři navíc přehlédli díry v nábojích i chybu v počtu vystřelených raket

Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova Taxi 4, FOTO: EUROPACORP / distr. TV Nova
Akční komedie Taxi 4 z roku 2007 přinesla do oblíbené francouzské série jednu velkou změnu. Jde o jediný díl celé automobilové ságy, jehož natáčení se nezúčastnila Marion Cotillard. Její nepřítomnost ovšem doplňuje řada nečekaných detailů v akčních scénách, kde policisté střílí z raketometu s měnícím se počtem střel a samopaly nabíjí nefunkčními náboji. Útěk nebezpečného Belgičana
Taxikář Daniel v podání
a nešikovný policista Émilien, kterého hraje Samyho Naceriho , se tentokrát starají o své syny. Émilienova manželka Petra totiž odjela na tajnou misi. Situace nabere rychlý spád ve chvíli, kdy policistům proklouzne hlídaný belgický kriminálník. Během pátrání po uprchlíkovi dvojice narazí na probíhající bankovní loupež. Další honička přátele dovede až k luxusnímu sídlu drogového bosse. Frédéric Diefenthal
Uprchlého Belgičana ztvárnil Jean-Luc Couchard, se kterým se pojí jedna z filmových nepřesností. Když je padouch nakonec dopaden a zavřen do kufru auta, víko se neobvykle otevírá směrem k zadní části vozu. O chvíli později při předání policii se už zavazadlový prostor vyklápí naprosto standardně. V jiné scéně osloví padouchův bratr Édouard Triboulet svého sourozence nedávným krycím jménem Fénimore místo jeho skutečného občanského jména Albert Van den Bosch.
Stahování oken popřelo konstrukci vozu
Na začátku snímku informuje televizní hlasatel o údajném přestupu fotbalisty Djibrila Cissého do klubu Olympique de Marseille za 60 milionů eur. V létě stejného roku sportovec z anglického Liverpoolu do francouzského týmu skutečně přestoupil, celková částka se ale zastavila na devíti milionech eur.
Roli hlasatele si zahrál velmi známý moderátor Patrick Poivre d’Arvor, kterému tvůrci společně s fotbalistou v závěrečných titulcích speciálně poděkovali. Při přepravě fotbalisty dojde k bouračce policejního auta s červeným náklaďákem, po které se s každým střihem kamery vzájemná poloha obou vozidel zřetelně mění.
V šesté minutě přesedá Djibril Cissé do taxíku a zadní okna vozu Peugeot 407 má stažená úplně nadoraz. U žádného skutečného modelu tohoto auta však nelze zadní skla takto hluboko zasunout. Své vozidlo vyměnil i taxikář Daniel, který předchozí typ 406 nahradil právě novějším Peugeotem 407 s poznávací značkou 2007. Číslice odpovídaly roku natočení filmu a zbytek policejní flotily na obrazovce tvořily vozy značky Peugeot typu 206 a 307.
Náboje v pásech měly provrtané dírky
Komisař Gibert, jehož roli ztvárnil Bernard Farcy, figuruje v několika nepřesnostech. Ve scéně s automatickými zbraněmi má na sobě zavěšené nábojové pásy a záběr zblízka odhalí v mnoha nábojnicích vyvrtané dírky, nesl tedy neaktivní střelivo. Při jiné akci použije raketomet, ze kterého vypálí pět raket. Na zbrani, která jich na začátku obsahovala devět, zbudou po palbě kupodivu pouze tři.
Chybná je také zpráva o aktuálním případu, kterou Gibert dostane do rukou. Zadní strana papíru zeje prázdnotou, ačkoli na ní měl správně stát vytištěný popis podezřelého. Při natáčení akčních scén navíc filmaři upravovali běžné předměty, a tak se při Émilienově prudkém pádu na zem jedna z dlaždic pohne a prozradí povrch z měkkého materiálu. Podobná příprava předcházela scéně s rozbitým sklem plácačkou na mouchy, divák na něm totiž ještě před úderem rozezná předem vytvořené praskliny.
Počítačové hry odkazovaly na práci scenáristy
Závěrečná scéna paroduje kriminální drama Zjizvená tvář z roku 1983 a komisařův let kolem měsíce napodobuje záběr ze sci-fi E.T. Mimozemšťan. Zazní také zmínka o francouzském dokumentu Putování tučňáků. Odkazy na jinou tvorbu se objevují rovněž v jednom ze šuplíků na policejní stanici, kde leží počítačová hra Arthur et les Minimoys podle animovaného filmu Arthur a Minimojové. Snímek napsal a režíroval Luc Besson, který psal scénář také pro sérii Taxi.
Další změnou prošlo hudební zasazení filmu. Poprvé od začátku automobilové série nezazní v úvodních titulcích skladba Misirlou od kytaristy Dicka Dalea, tvůrci do nich vložili píseň Pump It od skupiny The Black Eyed Peas. Ženu s defektem v přístavu si zahrála Catalina Denis, pro niž role znamenala první hereckou zkušenost. Ačkoli celá sága staví na atmosféře jihu Francie, žádný z hereckých představitelů nepochází z Marseille.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).