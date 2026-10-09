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Vítkovice prohrály potřetí za sebou. Pardubice vezou z Ostravy tři body

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Dennívýzva
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Hokejisté Pardubic zvítězili v 9. kole extraligy ve Vítkovicích 3:2 a zaznamenali šestou výhru po sobě. Ačkoliv Východočeši na Moravě prohrávali, ve druhé části stav otočili a vítěznou trefu obstaral Jan Košťálek. Pardubičtí tak dále stíhají vedoucí Třinec, zatímco Ostravští potřetí v řadě prohráli.
Vítkovice prohrály potřetí za sebou. Pardubice vezou z Ostravy tři body

Vítkovice prohrály potřetí za sebou. Pardubice vezou z Ostravy tři body

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 19:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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