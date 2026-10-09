Vítkovice prohrály potřetí za sebou. Pardubice vezou z Ostravy tři body

Pardubice začaly zhurta, Červenka hned v prvním střídání nebezpečně prověřil Hrachovinu a měl to být teprve jeden z několika vzájemných soubojů, které úspěšněji zvládl vítkovický gólman.
Vítkovice se ale z úvodní aktivity soupeře sebraly a také začaly hrozit. Abdul v sedmé minutě dorážel puk na opuštěnou branku, ale Will se stihl přesunout. Z protiútoku proklouzl sám před bránu opět Červenka, jeho střela mezi betony neprošla.
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Góly přišly až na sklonku první dvacetiminutovky, a to už hosté hráli bez zraněného Sobotky, kterého tělem atakoval Holland. Petrovo zakončení zblízka doklepl do sítě Hladonik a zapsal si první trefu v sezoně, jenže radost domácím vydržela 45 sekund. Čerešňákovu ránu ve vzduchu tečoval Nosek.
Rozjezd druhé části patřil Východočechům. Tomášek nadvakrát po akci dva na jednoho Hrachovinu nepřekonal, ale v 30. minutě domácím ve středním pásmu unikl Smejkal a švihem zavěsil. Pardubice pak okupovaly vítkovické pásmo, Smejkal další šanci neproměnil, v 35. minutě se však v přesilovce tečovanou střelou od modré čáry trefil Košťálek.
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Vzápětí mohl Ostravany dorazit Mandát, po jeho ráně domácí zachránil na čáře Hrachovina. Domácí možná postavila na nohy bitka Kaluse s Ludvigem, který sice soka pěstí poslal k ledu, ale závěr druhé části ovládly Vítkovice. Yetman v početní výhodě snížil a Macias málem vyrovnal, jenže jeho bekhend Will vyrazil.
Ve třetím dějství mohl gól padnout na obou stranách. Sedlák však těsné vedení zblízka nepojistil a jeho spoluhráč Košťálek dostal za odstrčení čárového sudího trest do konce zápasu. Horko bylo hostům až v závěru při vítkovické hře šest na čtyři, domácí ale na bod nedosáhli.
HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 19. Hladonik (Petr, Cienciala), 37. Yetman - 20. T. Nosek (Čerešňák, Ludvig), 30. Smejkal (Tomášek, Vondráček), 35. Košťálek (Červenka, M. Stránský). Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) - Blažek, Lederer. Vyloučení: 5:5, navíc Kalus - Ludvig oba 5 min., Košťálek do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4529.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Fasner, Hrivík, Abdul - Petr, Hladonik, Cienciala - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Sestava Pardubic: Will - Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Ludvig - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kondelík, T. Nosek, Kelemen - Vondráček, Sobotka, Poulíček. Trenér: Pešán.