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Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól

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Dennívýzva
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Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1:0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě domácí kapitán Aleš Čermák. Tabulkoví sousedi si prohodili příčky, Pražané se v neúplném pořadí posunuli před Baník na 11. místo.
Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól

Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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