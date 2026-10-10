Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól

V Ďolíčku na sebe narazili soupeři, kterým se v poslední době příliš nedařilo. "Klokani" před reprezentační přestávkou zvítězili v jediném z posledních pěti ligových zápasů, Ostrava dnes v nejvyšší soutěži již popáté po sobě nevyhrála. Bohemians bodovali pošesté z posledních sedmi vzájemných utkání a Baník potřetí po sobě porazili, vždy bez inkasované branky.
První velkou šanci zápasu si vypracovali domácí. Mirvaldův pas z pravého křídla prošel šestnáctkou až na druhou stranu, kde byl neobsazený Kadlec, obránce však z velmi dobré pozice branku netrefil.
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Na další zajímavý moment se delší čas čekalo. Až ve 26. minutě Pražanům vyšla pohledná kombinace. Květ uvolnil do šestnáctky nabíhajícího Smrže, který odcentroval přesně na malé vápno a Čermák hlavou otevřel skóre. Domácí kapitán si připsal třetí trefu v ligové sezoně a jubilejní 40. gól v nejvyšší soutěži.
Inkasovaná branka jako by Baník probudila a vzápětí mohl vyrovnat. Po Škrkoňově akci vypálil Planka a domácí zachránil Kadlec, který těsně před brankovou čárou vyhlavičkoval míč mířící do sítě na rohový kop.
Tempo zápasu se rozproudilo. Ostravský brankář Jedlička se vytáhl proti ráně Javorčeka, velkou šanci Baníku spálil Škrkoň. "Klokani" pak byl velmi blízko druhému gólu. Útočník Almási, s nímž už v Ostravě nepočítali, trefil ve 39. minutě tyč branky svého bývalého týmu.
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Po přestávce tempo opadlo. Baník ve snaze vyrovnat většinou jen obehrával pozornou obranu domácích, výjimkou byla nepřesná střela Noghy z otočky. Vršovičtí byli nebezpečnější. Jedlička musel zasahovat proti tvrdé ráně Smrže, po následném rohovém kopu pak Krobot trefil boční síť. Almási v 73. minutě už po Mirvaldově centru míč do branky poslal, rozbor u videa však odhalil, že byl o 32 centimetrů v ofsajdu a gól neplatil.
Ostravští byli neškodní a závěru už nijak nezahrozili. Bohemians doma v lize s Baníkem již popáté po sobě neprohráli a v posledních třech zápasech ho tam porazili. K dobru ještě mají středeční dohrávku s Mladou Boleslaví. Ostrava zvítězila jen v úvodním z dosavadních šesti venkovních duelů v ligové sezoně.
Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 26. Čermák. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Ježek - Kvítek (video). Bez karet. Diváci: 6219.
Sestava Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+2 Vala), Smrž (69. Obinaja), Javorček - Krobot (69. Pilař), Květ (79. Černý) - Almási (90.+2 Heidenreich). Trenér: Veselý.
Sestava Ostravy: Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene, Planka (60. Musák), Boula (74. Traoré), Šancl (46. Gilbert), Holzer (83. Kmeť) - Jurečka (74. Kohút), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.