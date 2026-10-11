Allen podpořil Stricklanda v boji o vyšší platy v UFC. Dostáváme málo, ale nechci, aby mě vyhodili

V pátém kole utáhl Christianu Leroyi Duncanovi škrcení a hlavní zápas večera v hale UFC Apex v Las Vegas byl hotový. O pár minut později stál Brendan Allen před novináři a dostal otázku, která se jeho výhry netýkala: co říká na Seana Stricklanda a jeho veřejný spor s UFC o peníze. Allen se zasmál a pak nahlas vyslovil to, co se v šatnách obvykle mumlá mezi čtyřma očima. Že bojovníci berou míň, než by měli. Jenže ta samá odpověď skončila po necelé minutě omluvou adresovanou jednomu ze šéfů organizace. Kde se v té minutě láme odvaha v opatrnost a kolik peněz leží na druhé straně stolu, ukazuje rozbor celé pasáže a čísel z výroční zprávy majitele UFC.
Jedna minuta, ve které se z odvahy stala omluva
Allen porazil Duncana submisí ve 2:46 pátého kola 10. října 2026 v hlavním zápase turnaje UFC Fight Night: Allen vs Duncan. Plyne to z
oficiálních výsledků UFC. Otázka na peníze přišla až v rozhovoru po zápase, kdy reportér chtěl Allenův pohled na Stricklandův spor o smlouvu. Celá výměna trvá jen něco přes minutu, uvádí web MiddleEasy, který z ní pořídil přepis.
Nejdřív přišla vděčnost.
„Jsem jenom hloupej burák z Louisiany, víte? Jsem spokojený s tím, co beru. Dělám věci, o kterých si lidi můžou nechat zdát,“ řekl Allen. Vzápětí dodal, že nechce vypadat chamtivě.
Pak přišlo tvrzení o systému.
„Když se na to podíváte v celém rozsahu, podle statistik, které kolujou, jsme podhodnocení,“ pokračoval. Žádnou studii ani databázi přitom nejmenoval.
A nakonec couvnutí.
„Ale ser* na to. Nechci, aby mě zrušili, aspoň ne šéfové. Mám rád svou výplatu. Sbírka aut mi pořád roste, barák taky jede. Nic jsem tím nemyslel, Huntere. Omlouvám se,“ uzavřel Allen. Hunter Campbell figuruje v oficiálních materiálech UFC jako Chief Business Officer, tedy šéf obchodní části organizace. Muž, který kvůli smlouvě položil kariéru na stůl
Sean Strickland je šampion střední váhy UFC, tedy kategorie, ve které bojuje i Allen. Devátého října 2026 dal organizaci veřejné ultimátum.
„Nebudu zápasit ani podepisovat žádnou smlouvu, dokud tohle nevyřeším,“ napsal na síti X; jeho příspěvek cituje server MMA Fighting.
Allen mu dal za pravdu, ale hranici své vlastní odvahy popsal přesně.
„Kluci, co zápasit nemusí a můžou se ozvat a postavit se za víc peněz, těm žehnej pánbůh. Kéž bych to uměl taky,“ řekl novinářům. Ze Stricklandova příspěvku a Allenovy odpovědi, které redakce MMAmagu položila vedle sebe, plyne jediný podstatný rozdíl: jeden podmiňuje další zápas, druhý přitakává a vrací se k práci.
Pikantní detail. Právě Strickland Allena 14. listopadu 2020 porazil technickým knockoutem ve druhém kole. A proč se téma vaří zrovna teď? Americká práva na turnaje UFC převzal od roku 2026 Paramount, dohoda má podle
společného oznámení TKO a Paramountu běžet 7 let s průměrnou roční hodnotou 1,1 miliardy dolarů. Allen se odvolal na statistiky, které kolují. Otevřená je přitom hlavně ta jediná, kterou majitel UFC každoročně předkládá akcionářům. Sto tisíc dolarů na ruku a miliarda na druhé straně stolu
Jediné veřejně doložené finanční číslo z toho večera je bonus. UFC rozdala čtyři prémie za výkon po 100 000 dolarech a jednu z nich dostal Allen, uvádí
oficiální přehled bonusů. Prémie ale není garantovaná gáže ani celkový příjem za zápas, je to odměna navíc.
Výroční zprávu TKO Group Holdings, tedy majitele UFC, za rok 2025 redakce MMAmagu otevřela a bonus z toho večera přepočítala na měřítko celé organizace. Segment UFC v ní vykázal tržby 1 502,2 milionu dolarů a 42 akcí za rok. Průměr na jednu akci tak vychází zhruba na 35,8 milionu dolarů a jeden stotisícový bonus z něj tvoří asi 0,28 procenta.
Veličina Hodnota Odkud Tržby segmentu UFC za rok 2025 1 502,2 mil. dolarů výroční zpráva TKO za rok 2025 Počet akcí UFC v roce 2025 42 výroční zpráva TKO za rok 2025 Průměrná tržba na jednu akci asi 35,8 mil. dolarů dopočet redakce Bonus za výkon na turnaji 10. 10. 2026 100 000 dolarů oficiální přehled bonusů UFC Podíl jednoho bonusu na průměrné akci asi 0,28 % dopočet redakce
Ten podíl je ilustrace měřítka, ne výpočet toho, kolik z příjmů UFC jde bojovníkům. Průměr navíc míchá číslované turnaje s levnějšími akcemi řady Fight Night a o Allenově gáži neříká vůbec nic. Jedno číslo totiž ve zprávě pro akcionáře nenajdete. A není to náhoda.
Proč se o výplatní pásce v UFC dozvíte všechno kromě částky
Kolik Allen za pět kol v hlavním zápase dostal, veřejné není.
Nevadský zákon definuje odměnu bojovníka široce, jako finanční garanci i jiné plnění za účast v zápase včetně podílů na vysílacích právech. Zároveň ukládá státní komisi, aby informace, které dostane, držela v důvěrnosti, s výjimkami pro soud a pro toho, koho se týkají.
Do
soudního spisu Johnson v. Zuffa, který se u federálního soudu v Nevadě vede proti majiteli UFC, redakce MMAmagu nahlédla a našla v něm odpověď na otázku, proč smlouvy nikdo nevidí. V rozhodnutí z 23. července 2026 soud u několika příloh uvedl, že obsahují aktuální smlouvy bojovníků a citlivé obchodní informace, jejichž zveřejnění by konkurenci dalo vhled do obchodních praktik. U jednoho e-mailu dodal, že jsou v něm neveřejné platové struktury a vyjednávací pozice, a zapečetil ho celý.
Allen sám žádnou částku neuvedl. Netvrdil, že viděl Stricklandovy papíry, nejmenoval cílovou sumu ani neoznámil, že by vyjednával novou smlouvu; upozorňuje na to i MiddleEasy. Kdo z jeho odpovědi dělá odhalení platů v UFC, čte ji špatně. Zbývá otázka, co ta minuta říká o celé scéně.
Vděčnost je hezká vlastnost. Jen se špatně směňuje za procenta
Allen vyhrál hlavní zápas, podpořil kolegu v tlaku na vyšší odměny a za necelou minutu se omluvil šéfovi obchodní části organizace. Právě ta omluva je na celé věci nejpoctivější. Muž, který odpracoval pět kol v hlavním zápase, považoval za riziko vyslovit větu o penězích nahlas, zatímco miliardové tržby stojí v dokumentu, který si může otevřít kdokoli s připojením k internetu.
Protiargument zní logicky: Allen si nestěžuje, je spokojený, bojovníci podepisují dobrovolně a nikdo je ke kleci nežene. Jenže spokojenost jednoho člověka neříká nic o poměru sil u jednacího stolu a Allen ten rozdíl sám pojmenoval, když oddělil svou výplatu od statistik, na které se odvolal. Dokud bude vítěz hlavního zápasu cítit potřebu připojit k větě o penězích omluvu adresovanou vedení, žádná platová debata se v UFC nekoná.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková