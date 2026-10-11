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Allen podpořil Stricklanda v boji o vyšší platy v UFC. Dostáváme málo, ale nechci, aby mě vyhodili

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Pět kol dřiny a škrcení v závěru. Pak jedna věta o penězích, ze které se za necelou minutu stala omluva vedení UFC. Čeho se Brendan Allen bál víc než soupeře?
Allen podpořil Stricklanda v boji o vyšší platy v UFC. Dostáváme málo, ale nechci, aby mě vyhodili

Allen podpořil Stricklanda v boji o vyšší platy v UFC. Dostáváme málo, ale nechci, aby mě vyhodili

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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