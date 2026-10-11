Taťána Kuchařová ukázala soukromý okamžik s novým manželem. Po tajné svatbě odhalila další část svého života

Taťána Kuchařová překvapila své sledující dalším osobním příspěvkem, který se tentokrát netýkal pracovních povinností ani společenských událostí. Na sociální síti zveřejnila fotografii zachycující dvě skleničky při přípitku před hořícím krbem. Záběr doplnila jediným slovem „První“, kterým zřejmě naznačila první společné zatopení v letošní sezoně. Na fotografii je kromě krbu patrná také část moderně zařízeného interiéru včetně kuchyňského prostoru a barových židlí. Modelka ovšem neupřesnila, kde přesně snímek vznikl. Pro veřejnost jde o jeden z mála pohledů do soukromí ženy, která ještě před několika měsíci dokázala utajit i samotnou existenci vážného partnerského vztahu.
Společné bydlení pořídili ještě před svatbou
Kuchařová a její manžel Ondřej Havlíček začali budovat společné zázemí už několik měsíců před svatebním obřadem. Na jaře letošního roku si pořídili byt v pražské čtvrti Smíchov, za který zaplatili přibližně 19,34 milionu korun. Nemovitost se nachází v ulici Jindřicha Plachty a oba manželé mají mít na jejím vlastnictví stejný podíl. Pro Kuchařovou přitom nejde o neznámou lokalitu, protože na Smíchově bydlela také během předchozího manželství s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2021 a následující rok se dvojice rozvedla. Nynější společné bydlení s Havlíčkem tak představuje další významný krok v jejím novém partnerském životě.
Nového manžela poznala v rodném kraji
Zatímco svatba dvojice přitáhla na konci srpna značnou pozornost, okolnosti jejich seznámení zůstávaly dlouho neznámé. Kuchařová teprve nedávno prozradila, že svého nynějšího manžela poznala v Opočně, kde vyrůstala a kam se pravidelně vrací. Havlíček údajně při jejich prvním setkání netušil, jak známou osobností jeho budoucí partnerka je. Právě to modelka označila za příjemnou zkušenost, protože se mohli poznávat bez předsudků spojených s její veřejnou známostí. Jejich vztah trvá téměř tři roky a dvojice se během této doby rozhodla soukromí nezveřejňovat. Kuchařová později vysvětlila, že jí tento přístup umožnil prožívat vztah bez neustálého zájmu médií a veřejnosti.
Svatba se uskutečnila 29. srpna 2026 na zámku v Opočně. Mezi prvními zveřejněnými fotografiemi nechyběly společné portréty novomanželů ani snímky z historických zámeckých prostor. Kuchařová si pro obřad vybrala bílé šaty od české návrhářky Zuzany Lešák Černé. Veřejnost se o sňatku dozvěděla až po jeho uskutečnění, kdy modelka sama zveřejnila svatební fotografie. Jejím druhým manželem se stal lékař a majitel stomatologické kliniky, který se dosud pohyboval převážně mimo prostředí českého showbyznysu. Dvojice tak vstoupila do manželství po delším vztahu, o jehož průběhu veřejnost prakticky nic nevěděla.
Manžele spojuje také dobročinná činnost
Vedle společného bydlení a rodinného života mají Kuchařová s Havlíčkem také pracovní spojení. Oba působí ve správní radě Nadace Krása pomoci, kterou modelka založila v roce 2008. Organizace se zaměřuje zejména na podporu seniorů, důstojné stárnutí a zlepšování životních podmínek lidí ve vyšším věku. Kuchařová zastává funkci předsedkyně správní rady, zatímco její manžel je jedním z jejích členů. Nadace za dobu svého fungování rozdělila organizacím pomáhajícím seniorům více než 39 milionů korun. Pro bývalou světovou královnu krásy jde o dlouhodobou součást profesního života, které se věnuje vedle modelingu a dalších podnikatelských aktivit.
Letošní rok je pro Kuchařovou významný také z profesního hlediska. Na konci září uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy jako první Češka získala titul Miss World. Historického vítězství dosáhla 30. září 2006 v polské Varšavě, tehdy jí bylo pouhých osmnáct let. Od té doby se prosadila v mezinárodním modelingu a postupně rozšířila svou činnost o další projekty. V posledních týdnech tak vedle pracovních výročí prožívá také začátek svého druhého manželství. Přestože dnes zveřejňuje více společných okamžiků než v minulosti, podstatnou část partnerského života si nadále nechává pro sebe.
zdroje: Instagram