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Taťána Kuchařová ukázala soukromý okamžik s novým manželem. Po tajné svatbě odhalila další část svého života

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Modelka Taťána Kuchařová (38) si po srpnové svatbě s podnikatelem a stomatologem Ondřejem Havlíčkem užívá první týdny manželství. Přestože svůj vztah téměř tři roky úspěšně skrývala před veřejností, nyní nechává fanoušky občas nahlédnout do společného života. Nejnověji zveřejnila fotografii romantického večera u krbu. Manželé přitom už před svatbou udělali důležitý krok a pořídili si společné bydlení v Praze.
Taťána Kuchařová ukázala soukromý okamžik s novým manželem. Po tajné svatbě odhalila další část svého života

Taťána Kuchařová ukázala soukromý okamžik s novým manželem. Po tajné svatbě odhalila další část svého života

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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