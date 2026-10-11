Kometa doma podlehla Plzni, o výhře hostů rozhodl v prodloužení Měchura

Hokejisté Plzně otočili vývoj zápasu 10. kola extraligy v Brně a zvítězili 2:1 v prodloužení. Kometu poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna, za hosty vyrovnal ve 49. minutě Adam Měchura a stejný hráč v čase 62:00 rozhodl o dvoubodovém zisku hostí. Plzeň tak vyhrála druhé utkání za sebou, Kometa nenavázala na vítězství na Spartě v minulém kole.
Už po 18 vteřinách hry propadla obrana hostí na modré čáře, sám na Malíka se vydal Flek, plzeňský brankář ale jeho sólo zlikvidoval. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, střelecky aktivnější byli Západočeši, ale nebezpečnější zase domácí. Za zmínku stojí, že bez přerušení se od Flekovy šance hrálo 11:48 minut.
Kometa využila hned svoji první přesilovou hru. Kombinaci zkušených hráčů využil po přihrávce Cingela tvrdou a přesnou střelou z mezikruží Hynek Zohorna. Plzeň mohla oplatit stejnou mincí, jenže Brňané své první oslabení na konci úvodního dějství ubránili.
Svižná partie pokračovala i po první přestávce. Kometa v této fázi kontrolovala dění ve středním pásmu a otupila tak ofenzívu Plzně. Stezku prověřila po delší době střela Strnada ve 29. minutě, na druhé straně bylo horko před Malíkem po chybě Čecha, druhý gól ale Kometa z této akce nepřidala, stejně tak jej nevytěžila z náporu v závěru druhé třetiny.
V úvodu třetí třetiny měli Plzeňští dvě velké možnosti srovnat skóre. Nejprve Strnad zblízka jen vyprášil betony Stezky, krátce poté trefil Chromiak tyč brněnské branky. Hosté po těchto akcích začali svůj nápor stupňovat a dočkali se vyrovnání. Ve 49. minutě se Kometě nepodařilo vyhodit puk z obranného pásma, Rohlík našel Měchuru v ideální pozici a jeho dělovka skončila za Stezkovými zády. Obrat mohl vzápětí dokonat Rohlík, ale brněnský gólman jeho krátký nájezd chytil.
Závěr se odehrál ve snaze obou týmů strhnout tříbodový zisk na svoji stranu, defenzívy byly ale preciznější a tak duel dospěl do prodloužení. Po 50 vteřinách dal gól Ilomäki po přihrávce Fleka, hosté ale uspěli s trenérskou výzvou kvůli ofsajdovému postavení finského střelce. Po dvou minutách hry se po přihrávce Teplého prosadil před Stezkou Měchura a rozhodl o dvoubodovém zisku Plzně.
HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 15. H. Zohorna (Cingel, A. Zbořil) - 49. Měchura (Lalancette, O. Rohlík), 63. Měchura (Teplý). Rozhodčí: Šír, Cabák - Blažek, Peluha. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7412.
Brno: Stezka - Witkowski, F. Král, Zábranský, D. Mikyska, Irving, Kučeřík, Nedomlel - A. Zbořil, Ilomäki, Flek - H. Zohorna, Leino, Jakub Brabenec - Hartl, Kollár, Kunc - Čajkovič, T. Zohorna, Cingel. Trenér: Zábranský st.
Plzeň: N. Malík - MacPherson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Robertson, A. Čech - O. Rohlík, Lalancette, D. Simon - L. Strnad, M. Filip, Měchura - Schleiss, V. Petman, Teplý - M. Petman, Žemlička, I. Sedláček - Titlbach. Trenér: Veber.