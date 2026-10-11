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Kometa doma podlehla Plzni, o výhře hostů rozhodl v prodloužení Měchura

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Kometa doma neudržela vedení a s Plzní prohrála 1:2 v prodloužení. Brňané se prosadili v první třetině zásluhou Hynka Zohorny, hosté ale ve 49. minutě srovnali a v nastaveném čase rozhodl Adam Měchura svým druhým gólem v utkání.
Kometa doma podlehla Plzni, o výhře hostů rozhodl v prodloužení Měchura

Kometa doma podlehla Plzni, o výhře hostů rozhodl v prodloužení Měchura

Zdroj: Vít Golda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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