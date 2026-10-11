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Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie

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V sobotu nad ránem vyjížděly složky IZS do obce Metylovice na Frýdecko-Místecku. Při požáru maringotky tam dva lidé utrpěli popáleniny. Zraněná osmatřicetiletá žena skončila v kritickém stavu v ostravské Fakultní nemocnic, kam ji transportoval vrtulník.
Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie

Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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