Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie

Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policieZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 11.10.2026 11:43
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