Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně

„Už bylo trošku na čase. Všichni jsme rádi, že to tak dopadlo a myslím si, že by to mohlo týmu dodat trochu sebevědomí. Přece jenom začátek (sezony) nebyl ideální. Tímhle ale práce nekončí, teprve začíná. Je potřeba, abychom v dalším zápase podali stejný výkon," řekl Kořenář k druhé domácí výhře Sparty a prvnímu čistému kontu v sezoně.
Opatrný úvod zápasu ukončilo v 6. minutě Wesleyho zaváhání, jehož obral o puk domácí kapitán Chlapík a připravil vedoucí gól pro Špačka. Vítkovice poté mírně zvýšily ofenzivní aktivitu, výraznější šanci si ale nevytvořily.
V polovině první třetiny se po nečekaném odrazu puku od mantinelu dostal do slibné příležitosti Kousal, Hrachovina ale stihl zakročit. Ještě ve stejném střídání se však útočník Sparty dostal k puku odraženému od zadního mantinelu a pohotovým zakončením zvýšil na 2:0. Kousal si zároveň připsal jubilejní stý gól v extralize.
Hosté mohli snížit v přesilových hrách. V první části nepotrestali faul Shorea, ve druhé vyloučení Blümela a Řepíka, jenž dostal za hru vysokou hokejkou čtyřminutový trest. Během něj mohl zvýšit náskok Sparty z brejku Blümel, jeho střela ale skončila jen na tyčce.
„Nechci být alibista, ale Sparta hrála oslabení velmi dobře. My, kteří přesilovky hrajeme, bychom si s tím ale měli poradit, ať už soupeř brání jakkoliv. Ale vůbec jsme nedokázali najít recept," přiznal vítkovický útočník Jindřich Abdul.
Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě se zkoušel individuálně prosadit Daníček, neuspěl stejně jako na druhé straně Zbořil, jenž také trefil jen brankovou konstrukci.
Hned na úvod třetí třetiny měli Ostravané k dispozici pátou přesilovku, ani v ní ale Kořenáře překonat nedokázali. V 47. minutě brankář Sparty zlikvidoval i nebezpečnou Abdulovu střelu. V 55. minutě po úspěšném forčekingu domácích překonal Hrachovinu premiérově ve sparťanském dresu Hradec a zajistil Pražanům klid do koncovky utkání.
„Jsem strašně rád, že jsem dal první gól za Spartu a ještě v O2 areně. Užil jsem si to," radoval se Vojtěch Hradec. „Hlavně jsem ale rád, že jsme konečně získali tři body. Doufám, že teď už to bude takový větší klid," doplnil útočník, jenž přišel do Sparty tento týden výměnou za Tomáše Hyku z Mladé Boleslavi.
Vítkovice prohrály se Spartou 0:3 potřetí za sebou, stejným výsledkem skončily i dva přípravné zápasy před sezonou. „Přijde mi, že proti nám se daří každému. Nastartujeme každého soupeře. Samozřejmě trochu to zlehčuju, ale je to frustrující. Přijeli jsme pro tři body a jsme bez bodu," dodal Abdul zklamaně.
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. M. Špaček (Chlapík), 11. P. Kousal (Pysyk, Sirota), 55. Hradec (Vesalainen, Dzierkals). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 5:0. Bez využití. Diváci: 10.759.
Sparta: Kořenář - Knot, Mašín, Pysyk, Sirota, N. Seppälä, M. Seppälä, Tomov - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Dzierkals, Hradec, Vesalainen - J. Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: P. Augusta.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Cienciala, Hrivík, Abdul - Petr, Hladonik, Fasner - Bernovský, J. Šír, Macias - Krivošík. Trenér: Y. Treille.