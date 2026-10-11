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Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně

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Hokejisté Sparty porazili v 10. kole extraligy Vítkovice 3:0 a v domácím prostředí si připsali teprve druhou výhru v pátém utkání. Premiérovým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Josef Kořenář, stým gólem v extraligové kariéře Pavel Kousal. Vítkovice si připsaly čtvrtou porážku za sebou.
Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně

Už bylo trošku na čase. Hokejisté Sparty slaví druhou domácí výhru v sezoně

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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