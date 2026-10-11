Kolik si vydělá český herec v divadle, v seriálu a ve filmu? Z částky vám spadne čelist

České herectví není jen o slávě a červeném koberci. Někteří umělci mají stálé angažmá a pravidelnou výplatu, jiní shánějí práci od projektu k projektu. A zatímco jeden natáčecí den může přinést zajímavou částku, další nabídka přijde třeba až za několik měsíců.
Rozhoduje také to, zda herec hraje v divadle, natáčí film, nebo dostal pravidelnou roli v televizním seriálu.
Divadlo: jistota, která nemusí stačit
Divadlo bývá pro herce srdeční záležitostí. Znamená pravidelné zkoušení, večerní představení a přímý kontakt s publikem. Finančně ale nemusí jít o nejvýhodnější způsob, jak se herectvím živit.
Podle údajů zveřejněných v médiích se platy herců v krajských divadlech pohybují přibližně mezi 24 a 30 tisíci korunami hrubého měsíčně. Záleží na konkrétním divadle, délce praxe, pracovní smlouvě i dalších podmínkách. Ani v prestižních pražských souborech přitom automaticky neplatí, že každý herec pobírá nadstandardní příjem.
Rozdíl je také mezi zaměstnancem divadla a umělcem, který vystupuje na smlouvu nebo dostává odměnu za jednotlivá představení. Část herců si proto přivydělává dabingem, filmováním, reklamou nebo účinkováním v dalších divadlech.
Pravidelný plat má jednu velkou výhodu: herec ví, že mu peníze přijdou i v měsících, kdy zrovna nenatáčí žádný film. Na druhou stranu se jeho příjem nemusí výrazně zvýšit ani tehdy, když má na jevišti za sebou desítky úspěšných večerů.
Film: za den i desítky tisíc korun
U filmu se většinou vyjednává honorář podle velikosti role, zkušeností herce a počtu natáčecích dnů. Není tedy rozhodující jen to, zda hraje hlavní postavu. Důležité je i to, jak dlouho je jeho účast při natáčení potřeba.
Podle mediálních odhadů se honoráře známých českých herců mohou pohybovat přibližně mezi 20 a 25 tisíci korunami za natáčecí den. U méně známých herců a menších rolí bývají částky nižší. Konkrétní smlouvy však produkce běžně nezveřejňují, takže nejde o jednotný ceník platný pro celý český filmový průmysl.
Pro představu: pokud by herec dostal 20 tisíc korun za den a natáčel deset dní, jeho celkový honorář by činil 200 tisíc korun. To vypadá velmi dobře. Jenže takový výdělek není automaticky měsíčním platem a už vůbec ne zárukou, že bude mít herec stejně placenou práci i v dalším projektu.
Navíc natáčecí den neznamená pouze několik minut před kamerou. Patří k němu příprava, maskérna, kostýmy, čekání na další záběr i čas strávený cestováním. A text se herec často učí mimo samotné natáčení.
Seriály: tady se mohou točit statisíce
Největší potenciál pravidelného výdělku nabízejí dlouhodobé televizní seriály. Pokud má herec výraznou postavu a natáčí několik dní v měsíci, může si přijít na částku, která několikanásobně převyšuje běžný divadelní plat.
Podle mediálních informací se honoráře herců v komerčních seriálech pohybují v širokém rozmezí. U vedlejších a menších rolí se uvádějí částky kolem pěti až deseti tisíc korun za natáčecí den. U známých tváří a hlavních postav mohou být sazby výrazně vyšší, někdy kolem 13 až 16 tisíc korun za den. U nejlépe placených hvězd se v médiích objevují i odhady kolem 20 tisíc korun.
Co to znamená v praxi? Při sazbě 15 tisíc korun a osmi natáčecích dnech za měsíc by hrubý honorář činil 120 tisíc korun. Při patnácti dnech by šlo o 225 tisíc korun. To už jsou částky, které mohou vzbuzovat závist.
Jde ovšem jen o modelové výpočty, nikoli o zaručené měsíční příjmy všech herců v seriálu. Počet natáčecích dnů se mění podle děje, postavy i výrobního plánu. A ne každý herec má v seriálu takový prostor, aby před kamerou trávil polovinu měsíce.
Dobře je to vidět na rozdílných odhadech honorářů hvězd seriálu Ulice. V médiích se například objevily informace o sazbách Lucie Vondráčkové kolem 20 tisíc korun za den, ale také podstatně nižší odhady. Televize Nova její konkrétní honorář veřejně nepotvrdila. Bez smlouvy proto nelze spolehlivě určit, kolik skutečně dostává.
Proč ani vysoký honorář neznamená bohatství
Částky za natáčecí den vypadají na první pohled ohromně. Jenže honorář není totéž co čistá mzda a ani vysoká sazba sama o sobě nezaručuje pravidelný příjem. Záleží na smluvních podmínkách, daních, případných nákladech a na tom, kolik práce herec během roku skutečně získá.
Do příjmů některých umělců navíc vstupují další činnosti. Mohou hrát v divadle, dabovat, moderovat nebo účinkovat v reklamách. Právě kombinace několika zdrojů příjmů bývá pro řadu herců důležitá.
Zásadní je také rozdíl mezi známou televizní hvězdou a hercem, který dostává menší role. Veřejnost obvykle slyší hlavně o nejvyšších honorářích, protože právě ty přitahují pozornost. O mnohem skromnějších výdělcích se tolik nemluví.
České herectví tak nemá jednu typickou výplatu. Divadlo může nabídnout pravidelnost, film jednorázově zajímavý honorář a seriál šanci na dlouhodobější příjem. Kdo se dostane mezi nejžádanější televizní tváře, může si vydělat velmi slušně. Pro ostatní ale zůstává herectví profesí, ve které se vedle talentu počítá také s nejistotou.
Zdroje článku: hereckaasociace.cz, centrum.cz, in-lifestyle.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá