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Kolik si vydělá český herec v divadle, v seriálu a ve filmu? Z částky vám spadne čelist

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Na televizní obrazovce vypadají jako hvězdy, ale jejich výdělky se mohou lišit o stovky tisíc korun měsíčně. Zatímco stálé divadelní angažmá mnoha hercům přináší poměrně skromný plat, za jeden den před kamerou mohou dostat i desítky tisíc korun. Největší rozdíly jsou mezi divadlem a nekonečnými seriály.
Kolik si vydělá český herec v divadle, v seriálu a ve filmu? Z částky vám spadne čelist

Kolik si vydělá český herec v divadle, v seriálu a ve filmu? Z částky vám spadne čelist

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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