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Varosha: U moře stojí prázdné hotely. Z někdejšího dovolenkového ráje se na desítky let stalo zakázané město, které dodnes připomíná město duchů

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Pláž, průzračné moře a řady hotelů by mohly patřit do katalogu letních dovolených. Jenže za jejich okny nikdo nečeká na snídani a z balkonů se neozývají rozhovory. Kyperská Varosha přišla v roce 1974 o své obyvatele. Část jejích ulic se znovu otevřela, návrat do života je však mnohem složitější.
Varosha: U moře stojí prázdné hotely. Z někdejšího dovolenkového ráje se na desítky let stalo zakázané město, které dodnes připomíná město duchů

Varosha: U moře stojí prázdné hotely. Z někdejšího dovolenkového ráje se na desítky let stalo zakázané město, které dodnes připomíná město duchů

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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