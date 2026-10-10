Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš

Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO VerešPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO VerešZdroj: Vilém Pospíšil
Článek byl publikován 10.10.2026 20:32
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →