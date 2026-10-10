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Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš

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Dennívýzva
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Po sečtení více než 94 procent okrsků je jasné, že komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,6 procent hlasů. Oproti výsledku v roce 2022 si ale pohoršilo. Podle jeho lídra Richarda Vereše za to může fakt, že je hnutí součástí vlády.
Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš

Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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