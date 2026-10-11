Maminka čekala na telefonát dva týdny, dcera měla odpojený telefon. Dominika Gottová se s Antonií už nerozloučila

Příběh posledního rozloučení, které se neuskutečnilo, nezačal jedním zmeškaným telefonátem. Začal mnohem dřív,
řídnoucími návštěvami, dvoutýdenním výpadkem spojení, vynechanými devadesátinami a narůstající propastí mezi tím, co Dominika o vztahu s maminkou říkala novinářům, a tím, co prožívala stárnoucí žena v pražském domově seniorů. Dva týdny bez signálu: jak se ztratilo spojení mezi Prahou a Helsinkami
V únoru 2025 popsala Antonie Zacpalová situaci, která ji vyděsila. Dcera byla přes dva týdny nedostupná, telefon odpojený, žádná zpráva, žádné vysvětlení. Podle
TN se Dominika nakonec ozvala z nového čísla a matce sdělila, že ji nechtěla zatěžovat svými starostmi. Konkrétní důvod odpojení veřejně nikdy nevysvětlila.
Kolem Dominiky se v té době kupily problémy: dluhy na nájemném, hrozba vystěhování, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách a psychické výkyvy manžela Tima Tolkkiho, bývalého kytaristy kapely Stratovarius.
Sama mluvila o depresích. Každá z těchto okolností mohla přispět k tomu, že zvednutí telefonu odsunula. Výsledek byl ale stejný: devadesátiletá matka čekala a nevěděla, jestli je její dcera vůbec naživu. Rok bez objetí: časová osa, která mluví za vše
Poslední osobní setkání, které lze z veřejných zdrojů spolehlivě doložit, se odehrálo na přelomu října 2024. Dominika tehdy sama přiznala, že se s maminkou neviděly od září 2023, třináct měsíců bez jediné návštěvy. Po krátkém pobytu v Česku se vrátila do Finska.
Klíčové momenty posledních dvou let:
Září 2023 → říjen 2024: Třináctiměsíční pauza mezi osobními setkáními, potvrzená samotnou Dominikou. Únor 2025: Dvoutýdenní výpadek telefonického kontaktu, Antonie ve strachu o dceru. 27. dubna 2025: Devadesáté narozeniny Antonie. Dominika osobně nepřijela. 5. října 2026: Antonie umírá. Dominika je v Helsinkách.
Ve starších rozhovorech přitom Gottová opakovaně zdůrazňovala, že maminku navštěvuje pravidelně a že spolu mají „nádherný vztah“. Ještě v dubnu 2025 tvrdila, že si volají třikrát týdně. Antoniina zkušenost z února téhož roku ovšem vykreslovala odlišný obraz.
VIDEO Kdo zaplnil prázdné místo po dceři v domově ve Vysočanech
Poslední roky strávila Antonie Zacpalová v Domově seniorů Vysočany v pražské Bassově ulici. Fotografie dcery měla rozvěšené po stěnách pokoje, podle blízké přítelkyně Alice Kovácsové byla Dominika pro Antonii tím nejdůležitějším člověkem na světě.
Jenže každodenní oporu zajišťovaly jiné ženy. Vlasta Ševečková za Antonií docházela obden, nosila jí nákupy, dělala jí společnost. Kovácsová ji brávala na obědy. Tyto dvě přítelkyně suplovaly roli, kterou vzdálenost a životní okolnosti odňaly rodině.
Zlomené srdce z Finska: reakce, která přišla pozdě
Po matčině smrti reagovala Dominika prostřednictvím příspěvku na Facebooku, v němž podle citací
Blesku psala o zlomeném srdci a hluboké depresi. Médiím sdělila, že se do Česka chystala přijet, ale už to nestihla. Deklarovala záměr převzít matčiny věci a domluvit pohřeb.
Podle nás nejde o příběh jednoho zmeškaného okamžiku. Rozloučení nezhatila náhlá překážka, znemožnil ho souběh finanční tísně, geografické vzdálenosti, partnerských komplikací a vlastních zdravotních potíží, které Dominiku provázely roky. Každý z těchto faktorů sám o sobě vypadá pochopitelně. Dohromady ale vytvořily situaci, v níž dcera propásla šanci říct sbohem ženě, jejíž fotku měla na zdi a jejíž hlas dva týdny marně hledala na druhém konci linky.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová