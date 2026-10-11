Acerola: Podzimní vitamínová bomba, kterou si můžete vypěstovat i doma

Tohle exotické ovoce je čím dál oblíbenější součástí zdravých jídelníčků, a to ne bezdůvodně – patří totiž k nejbohatším přírodním zdrojům vitamínu C na světě.
Co je acerola a odkud pochází?
Acerola (případně malpígie, Malpighia glabra nebo Malpighia emarginata) je tropické ovoce, které má svůj původ v teplých oblastech Střední Ameriky, v Karibiku a v severních částech Jižní Ameriky. Nejvíc druhů jí tradičně sklízejí v Brazílii.
Acerola je plná vitaminu C, nicméně pozor na množství, které zkonzumujete.
Její vzhled přímo vybízí k nějakému tomu lidovému označení. Proto ji můžete zaznamenat i jako západoindickou nebo barbadoskou třešeň, navzdory tomu, že z botanického hlediska nemá s evropskou třešní nic společného.
Její rodové jméno Malpighia zase připomíná významného italského lékaře a přírodovědce ze 17. století Marcella Malpighiho.
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Jak acerola vypadá?
Acerola je hustý stálezelený keř nebo nižší stromek s drobnými větvičkami a vstřícnými listy (vyrůstají v párech proti sobě). Spodní strana listů bývá pokryta jemnými, lehce žahavými chloupky. Květy má jemné, bílé až červené, s pěti lžícovitými lístky se zubatým okrajem.
A když dojde na věc, plody jsou jasně červené až oranžové bobule o velikosti menší třešně, které uvnitř ukrývají dvě nebo tři semena. Plody jsou šťavnaté a mají svěží, sladkokyselou až jemně svíravou chuť. A velice příjemné aroma!
Acerola se rychle kazí, proto na čerstvé plody narazíte málokdy.
Co dělá pro lidské zdraví?
Acerola je vyloženě nutriční bomba. Mezi její největší přínosy patří:
- Ohromná zásoba vitamínu C – řadí se mezi poklady rostlinné říše, které obsahují nejvyšší množství vitamínu C. Pomeranče ani jahody si vedle ní neškrtnou. Konkurenci má snad jen v camu camu nebo šípkách. Abychom byli konkrétní: 180 ml šťávy z aceroly obsahuje stejné množství vitamínu C jako přibližně 14 litrů pomerančového džusu.
- Nálož vitamínu A – jedna až dvě bobule aceroly dodají tělu podobné množství vitamínu A jako celá mrkev. Zrak a pleť jenom zaplesá!
- Spousta dalších prospěšných látek – kromě „áčka“ a „céčka“, která stála za extra zmínku, obsahuje taky vitamíny skupiny B (B1, B2, B3, B5, B9), minerály (železo, hořčík, draslík, vápník, zinek) a vlákninu.
- Je to silný antioxidant – obsahuje spoustu polyfenolů (třeba kyselinu ferulovou a kvercetin), které pomáhají chránit buňky před předčasným stárnutím a zabraňují vzniku a rozvoji rakovinného bujení.
Výsledkem toho všeho jsou samozřejmě zdravotní přínosy. Posiluje imunitní systém, stimuluje tvorbu kolagenu (kdo by nechtěl pružnou pleť a zdravé klouby?), zabraňuje výkyvům hladiny cukru v krvi a podporuje kardiovaskulární systém.
V tradiční medicíně platila za lék proti nachlazení, kašli, jaterním potížím i průjmům, a to po celá staletí.
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Stinné stránky aceroly: Na co si dát pozor?
I přes své báječné vlastnosti má acerola pár nevýhod a rizik. Tak třeba:
- Rychle ztrácí vitamín C: Čerstvé plody podléhají zkáze už během 5 dnů od sklizně a postupným zráním a skladováním bleskově ztrácejí obsažený vitamín C. Proto se s čerstvým ovocem mimo tropy setkáte jen zřídka.
- Riziko nadměrných dávek: Při konzumaci doplňků stravy s vysokým obsahem aceroly, si můžete vytvořit nadbytek vitamínu C. To může způsobovat zažívací potíže (průjem, žaludeční křeče, nevolnost) nebo bolesti hlavy a v dlouhodobém horizontu pak představovat zbytečnou zátěž pro ledviny (můžou se tvořit i kameny).
- Alergie a zkřížené reakce: Opatrnost je namístě u osob s alergií na latex, u nichž se může projevit zkřížená alergická reakce. A samozřejmě si dávejte pozor, pokud jste někdy měli alergickou reakci na jiné exotické ovoce.
- Kontaktní dermatitida: Při sběru čerstvého ovoce z živých keřů mohou chloupky na listech vyvolat podráždění kůže. Když se tedy rozhodnete acerolu pěstovat, dejte na to pozor.
Acerola stojí za vyzkoušení, ale nezapomínejte hlídat přijaté množství, ať si jí život spíš nezkomplikujete.
Acerola připomíná třešně. Ale jen do chvíle, než ji rozkrojíte.
Jak acerola chutná a jak ji konzumovat?
Nejlepší je sice konzumace čerstvých plodů, ale vzhledem k jejich krátké trvanlivosti se ovoce hned po sklizni zmrazuje nebo zpracovává. Proto se s ní v našich zeměpisných šířkách můžeme setkat hlavně v podobě prášku ze sušené šťávy (hodí se do smoothie, jogurtu nebo kaše), případně ve formě kapslí, žvýkacích tablet, extraktu nebo tinktury. Sehnat se dá i lyofilizovaná (mrazem sušená) acerola.
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Dá se pěstovat na vaší zahradě?
Jak už padlo, jde o tropickou a subtropickou dřevinu, střední Evropa jí tedy nenabízí zrovna ideální podmínky, pokud jde o zahradu. Na ní by nepřežila zimní mrazy.
Je tu ale možnost pěstovat ji jako přenosnou nádobovou rostlinu nebo pokojovku. Přes léto jí bude dobře venku na slunném místě na terase nebo balkóně a na zimu ji přenesete do světlé a teplé místnosti. Pak by vám mohla dělat radost.
V tropech i v interiéru se navíc nezřídka pěstuje a tvaruje jako okrasná domácí bonsaj. Takže kromě užitku nadělá i parádu.
Máte zkušenost s acerolou, ať už v podobě doplňku stravy, nebo s rostlinou samotnou? Podělte se s námi o poznatky v diskuzi pod článkem!
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