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Acerola: Podzimní vitamínová bomba, kterou si můžete vypěstovat i doma

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Na podzim skoro už nevíme, čím bychom podpořili vlastní imunitu. Zkoušíme nejrůznější doplňky stravy, stará dobrá jablka i saunu a otužování. My pro vás máme další tip k vyzkoušení. Je jím acerola!
acerola na talíři

acerola na talíři

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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