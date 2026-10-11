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KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli

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Dennívýzva
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Celý svět s napětím sleduje, co se děje na Blízkém východě a co uzavření jednoho průlivu udělá s cenou ropy, a tím i s inflací. Ten nejdůležitější kus skládačky se však píše možná úplně jinde.
KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli

KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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