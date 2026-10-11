Trapas na Velké pardubické 2026: Takový konec nikdo nečekal

Velká pardubická patří k událostem, které mají v českém sportovním kalendáři naprosto výjimečné postavení. Nejde jen o dostih, při kterém koně a jejich jezdci překonávají náročné překážky. Je to také společenská událost, na kterou se mnozí návštěvníci připravují dlouho dopředu. A letošní 136. ročník, který se uskutečnil v neděli 11. října 2026, nebyl výjimkou.
Na pardubickém závodišti jsme byli osobně. A zatímco hlavní pozornost měla právem patřit koním a jejich jezdcům, nešlo si nevšimnout, že pro část návštěvníků se tento den nesl také ve znamení módy. Elegantní kabáty, výrazné klobouky, vysoké podpatky a společenské šaty vytvářely místy dojem, jako by se člověk ocitl spíše na módní přehlídce než na dostihovém závodišti. Proti eleganci samozřejmě nelze nic namítat. K Velké pardubické ostatně patří. Jenže mezi vhodně zvoleným společenským oblečením a outfitem, který se absolutně nehodí do říjnového počasí, je poměrně zásadní rozdíl.
Některé dámy vsadily na eleganci, počasí ale mělo jiné plány
Na závodišti bylo možné pozorovat opravdu pestrou směsici návštěvníků. Někteří zvolili praktické oblečení odpovídající podzimnímu počasí, jiní dali přednost společenské eleganci. A našly se i dámy, které podle našeho názoru s výběrem modelu poněkud přestřelily. Vysoké podpatky, lehké šaty a výrazné módní doplňky možná působí skvěle na fotografiích. Jenže dostihové závodiště není dokonale upravený taneční parket. Člověk se zde pohybuje venku, počasí se může během chvíle změnit a je potřeba počítat i s mokrým povrchem.
Právě to se během dne ukázalo v plné síle. Jakmile začalo pršet, původně slavnostní atmosféra dostala poněkud jiný rozměr. Některé pečlivě připravené outfity déšť poznamenal natolik, že jejich nositelky začaly místo dostihového dění řešit především vlastní oblečení. Promáčené šaty a ušmudlaný vzhled byly v ostrém kontrastu s tím, jak sebevědomě některé návštěvnice působily na začátku dne. To, co mělo být stylovou tečkou za společenským zážitkem, se rázem změnilo v nepříjemnost. A právě tehdy bylo vidět, že Velká pardubická dokáže překvapit nejen výsledkem na dostihové dráze.
Na dráze mezitím rozhodovaly poslední metry
Zatímco mezi diváky se řešily rozmary počasí, na dostihové dráze se odehrával skutečný vrchol odpoledne. Hlavní dostih letošní Velké pardubické měřil 6 900 metrů a jeho celková finanční dotace činila pět milionů korun. Na start se postavilo deset koní, do cíle jich však dorazilo pouze šest. Vítězem se stal irský Final Orders s žokejem Keithem Michaelem Donoghuem, který cílovou čáru protnul v čase 9:30,68.
Druhé místo vybojoval Godfrey s Janem Faltejskem, a to s odstupem pouhé desetiny sekundy. Třetí skončil Angkor Wat, kterého vedl Jan Odložil. Právě souboj těchto tří koní patřil k nejzajímavějším okamžikům celého dne. Angkor Wat dlouho držel naději na mimořádný úspěch, ale v závěru se ukázalo, že rozhodující mohou být i drobné chyby a ztráta tempa. Pro trenéra Stanislava Popelku tak třetí místo znamenalo další výrazný výsledek, přestože vytoužené vítězství ve Velké pardubické mu znovu uniklo.
Trenér Popelka měl přesto důvod k radosti
Popelkova stáj si z Pardubic neodvážela pouze třetí místo v hlavním dostihu. Výborný výsledek zaznamenal také sedmiletý hnědák Vienna Calling, který pod vedením žokeje Jakuba Kocmana ovládl Cenu Labe. Tento dostih patří mezi významné zkoušky pro koně, kteří mohou v budoucnu pomýšlet na účast ve Velké pardubické. Jeho trať je oproti hlavnímu závodu o 1 700 metrů kratší, přesto vyžaduje značnou vytrvalost a kvalitní skokanské schopnosti.
Vienna Calling svým vítězstvím ukázal, že by v dalších sezonách mohl patřit mezi zajímavé kandidáty pro náročnější dostihy. Pro Stanislava Popelku to bylo alespoň částečné zadostiučinění. Trenér, kterému v minulosti unikl triumf ve Velké pardubické kvůli následné diskvalifikaci Nikase, znovu potvrdil, že jeho koně dokážou konkurovat silným soupeřům.
Velká pardubická není módní molo. A právě v tom je její kouzlo
Při pohledu na letošní ročník se nabízí ještě jedna úvaha. Velká pardubická má svoji tradici, společenskou prestiž i určitou módní kulturu. Slavnostní oblečení sem patří stejně jako napětí před startem nebo radost vítězů. Přesto je někdy až úsměvné sledovat, jak velký důraz část návštěvníků klade na svůj vzhled, zatímco samotné dostihy jako by ustupovaly do pozadí. Není nic špatného na tom chtít vypadat dobře. Jenže elegance by měla odpovídat prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Říjnové dostihy v Pardubicích nejsou zahradní slavností za teplého letního večera.
A letošní déšť to některým návštěvnicím připomněl poměrně nekompromisním způsobem. Zatímco koně a žokejové předváděli na trati mimořádnou vytrvalost, v hledišti se odehrávala mnohem všednější bitva. Jak zachránit šaty, účes a alespoň trochu důstojnosti před nepřízní počasí.
Z Pardubic jsme si odvezli zážitek, který televize nenabídne
Velkou pardubickou lze samozřejmě pohodlně sledovat z domova. Televizní přenos nabídne detailní záběry, opakované momenty a odborný komentář. Jednu věc ale nenahradí. Atmosféru závodiště, kde se sportovní napětí potkává s emocemi, tradicí a někdy i drobnými společenskými absurditami. Letošní ročník znovu ukázal, proč má tento dostih své pevné místo v české sportovní historii. Vítězství Final Orders, těsný finiš Godfreyho i úspěch Popelkovy stáje byly okamžiky, které si fanoušci dostihového sportu budou pamatovat.
A my si kromě výsledků odnášíme ještě jeden postřeh. Na Velké pardubické se vyplatí sledovat nejen dostihovou dráhu, ale také dění kolem ní. Protože zatímco vítězný kůň se zapíše do historie, na některé módní kreace stačí jediná pořádná přeháňka, aby jejich sláva skončila mnohem dříve, než jejich majitelky očekávaly.
zdroje: autorský text, diskuze na sociálních sítích