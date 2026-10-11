Lela Vémola se na večírku odvázala. V odvážném kostýmku přitahovala pohledy hlavně hlubokým výstřihem

Lela Vémola se ve čtvrtek 8. října objevila v pražském podniku Yuzu Asian Fusion, kde se konal křest nového videoklipu k písni Ztrácíš. Skladbu společně nazpívali Jan Bendig a mladá zpěvačka Victorie a na akci dorazila řada známých hostů. Sedmatřicetiletá Vémola zvolila pro večer bílý kostýmek, pod kterým měla výrazný top s hlubokým výstřihem. Právě její outfit se stal jedním z nejvýraznějších prvků celého večera a při pohybu i tanci vyžadoval určitou opatrnost. K žádnému módnímu faux pas však nedošlo a Vémola si večer evidentně užívala. Oproti některým předchozím společenským událostem, kde volila podstatně umírněnější modely, tentokrát vsadila na mnohem odvážnější variantu.
Její účast přitom následovala po několika dnech, které byly v rodině podstatně méně bezstarostné. Vémola se starala o tři nemocné děti a otevřeně přiznala, že jejich zdravotní stav nesla těžce. Děti měly podle jejích slov zvýšené teploty a situace ji natolik zasáhla, že se v jednu chvíli doslova zhroutila. Jejich stav se však před společenskou akcí zlepšil a teploty ustoupily, takže si mohla dovolit na několik hodin odejít. Na místě pak nechyběl ani tanec, k němuž má podle svých slov vzhledem ke svému temperamentu blízko. Večer tak pro ni představoval výraznou změnu oproti předchozím dnům stráveným především péčí o nemocnou rodinu. Lela si tak pořádně odpočinula a mohla načerpat další energii pro své děti.
Nová etapa je vidět i na jejím vzhledu
V posledních týdnech se u Vémoly nemění pouze osobní život, ale také její vizáž. Po rozchodu s Karlosem Vémolou se začala na veřejnosti objevovat s tmavšími vlasy a sama uvedla, že jí současná barva vyhovuje. Výraznou proměnou prošlo také tetování, které původně připomínalo jejího manžela. Jeho podobiznu nechala předělat na motiv andělského křídla, kterému přikládá osobní význam. Současně se dál soustředí na péči o tři děti a postupně řeší praktické otázky života po rozpadu dlouholetého vztahu. V létě například uspořádala rozsáhlý výprodej svého šatníku, na který podle dostupných údajů přišlo přibližně 150 až 200 zájemců.
Přesto se společenského života úplně nevzdala a během posledních týdnů byla vidět na několika akcích. V září dorazila například na módní přehlídku návrháře Osmanyho Laffity, kde zvolila zlaté šaty a představila svůj nový vzhled. Nynější pražský večírek byl ale stylově výrazně odvážnější. Bílý komplet s hlubokým dekoltem odpovídal módě, kterou Lela Vémola v minulosti opakovaně vyhledávala, a její výrazné křivky rozhodně neskrýval. Sama se navíc celý večer držela v dobré náladě a přidala se i k ostatním hostům na parketu. Po náročném období spojeném s rozchodem a starostmi kolem dětí tak dala najevo, že se postupně vrací také ke společenským povinnostem.
zdroje: autorský text