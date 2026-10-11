Motor udolal Liberec 4:3, vítěznou trefu proti bývalým spoluhráčům zařídil Zachar

Vzhledem ke zranění budějovických brankářů Kloučka a Strmeně nastoupil do domácí brány Mařík, jeho náhradníkem byl junior Bogač. Do sestavy Motoru naskočil po pauze Krastenbergs.
První velkou šanci měl v přesilové hře Ahl, který na třikrát zkoušel dorazit puk za Kváču, ani tak neuspěl. Motor se prosadil v oslabení ve 4. minutě! Martin Beránek pláchl hostující obraně a kotouč umístil do levé části branky – 1:0 pro Motor. Hosté ale záhy ještě při pokračující přesilovce srovnali, Radanu Lencovi se podařilo srovnat bombou od modré čáry – 1:1.
Na druhé straně své štěstí z velkého úhlu zkoušel Pour, trefil tyč. Hosté se v 10. minutě ujali vedení. Ondřej Procházka před bránou úspěšně tečoval pobídku od Petrovského – 1:2. V další velké šanci se ocitl Krastenbergs, tentokrát nastřelil pouze Kváču. Následně poměřili síly Beránek s Zilem a oba zamířili s pětiminutovým trestem na trestnou lavici. Domácí měli v první třetině střeleckou převahu a nakonec se jim podařilo srovnat, nikým nehlídaný Lantoši pověsil puk po Hochově chytré přihrávce do horní části branky – 2:2. Štěpán Hoch si tak v den svých 20. narozenin nadělil i bodový dárek a překonal svůj bodový zisk za celou minulou sezónu.
Díry v ledu zdržely zápas
Před druhou třetinou se řešila velká nepříjemnost, díry v ledové ploše neumožnily začít třetinu včas a ledaři se museli dlouhé minuty činit, aby se vůbec mohlo v duelu pokračovat. Jakub Pour mířil v úvodu druhé třetiny sám na bránu, na poslední chvíli byl zastaven jedním z hostujících obránců. Další přišla z hole Petrovského, Mařík byl připraven. Jaromír Pytlík hned po ukončení trestu mířil sám na brankáře, který mi vystavil exkluzivní stopku betonem.
Rychlovský se dokázal dostat až do zakončení, naštěstí pro domácího brankáře trefil pouze boční síť. Ve 36.minutě pálil Šimek, nastřelil pouze připraveného Maříka. Motor využil v závěru třetiny přesilovou hru. Filip Ahl překonal Kváču díky parádní bekhendové kličce v předbrankovém prostoru – 3:2 pro Motor.
Na počátku třetí části Toman prověřil Kváču, kterého trefil do lapačky. Špilka nahodil puk na Maříka, kterého neovlivnila ani následná teč. Marek Hejduk se blýsknul povedenou individuální akcí, následná střela skončila nad bránou. Tygrům se ve 44. minutě podařilo srovnat, Lukáš Kachlíř byl na konci povedené kombinace hostů, díky své dobré orientaci v prostoru před brankou dokázal puk procedit za Maříkova záda – 3:3. Domácí si znovu vzali vedení zpět.
Marek Zachar se prosadil duchapřítomným zakončením, na jeho střelu Kváča nezareagoval – 4:3 pro Motor. V 55. minutě Mařík pohotově zlikvidoval velkou šanci Najmana. Hosté se ještě odhodlali ke hře bez gólmana. I přes velký liberecký tlak a vypjaté momenty v samotném závěru, kdy Liberec posledních dvacet vteřin hrál v šesti proti čtyřem, Motor utkání zvládl.
Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 4. M. Beránek, 20. Lantoši (Hoch, Pýcha), 39. Ahl (N. Olesen, Štencel), 47. Zachar (Nordsäter) - 5. Lenc (T. Galvas, A. Najman), 11. O. Procházka (Petrovský, Faško-Rudáš), 44. Kachlíř (Rychlovský, Zile). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Thuma, Zíka. Vyloučení: 3:4, navíc M. Beránek - Zile oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5806.
České Budějovice: Mařík - Vráblík, Štencel, Pýcha, Vála, V. Nedorost, Nordsäter, Kachyňa - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - Pour, Bell, Ahl - Zachar, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Havlín, Pilíšek - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Petrovský, O. Procházka - Špilka, F. Jansa, J. Vlach - od 21. navíc J. Pérez. Trenér: Kudrna.