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Motor udolal Liberec 4:3, vítěznou trefu proti bývalým spoluhráčům zařídil Zachar

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Hokejisté Motoru porazili na domácím ledě Liberec 4:3. Vyrovnaný duel plný zvratů rozhodl ve 47. minutě Marek Zachar, který se proti svému bývalému týmu trefil poprvé v sezoně. Do branky Motoru se od úvodního vhazování postavil Matyáš Mařík a domácí nakonec těsný náskok uhájili.
Motor udolal Liberec 4:3, vítěznou trefu proti bývalým spoluhráčům zařídil Zachar

Motor udolal Liberec 4:3, vítěznou trefu proti bývalým spoluhráčům zařídil Zachar

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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