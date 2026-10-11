Poslanci schválili celostátní omezení nočního prodeje alkoholu. Turisté si ho nekoupí ani na benzinkách

Polský Sejm schválil ve čtvrtek 8. října rozsáhlou změnu pravidel pro prodej a propagaci alkoholických nápojů. Návrh podpořilo 400 poslanců, proti hlasovalo 29 zákonodárců a čtyři se zdrželi. Opatření má sjednotit dosavadní místní omezení a zavést pravidla platná na území celého Polska. Vedle nočního prodeje se zákon zaměřuje také na reklamu, kontrolu věku zákazníků a podmínky pro obchodníky. Schválení v Sejmu ale ještě neznamená okamžitou účinnost nových pravidel. Před jejich zavedením se zákonem musí zabývat Senát a následně polský prezident.
Noční zákaz zasáhne obchody i čerpací stanice
Nová pravidla mají omezit především prodej alkoholu určeného ke konzumaci mimo provozovnu. Po 22. hodině by tak nebylo možné koupit pivo, víno ani tvrdý alkohol v supermarketech, menších potravinách, večerkách nebo na čerpacích stanicích. Omezení se má vztahovat také na obchody s nepřetržitým provozem, které dosud představovaly jednu z možností nočního nákupu. Restaurace, bary a další pohostinská zařízení budou moci alkohol nadále podávat hostům ke konzumaci na místě. Počítá se rovněž s výjimkami pro letiště, kde platí zvláštní podmínky prodeje. Pro české cestovatele to znamená, že při noční cestě Polskem nebude možné spoléhat na nákup alkoholických nápojů při zastávce na benzince.
Města budou moci zákaz ještě zpřísnit
Celostátní omezení stanoví základní dobu zákazu od 22.00 do 6.00 hodin, místní samosprávy však dostanou prostor pro přísnější pravidla. Obce budou moci zakázat prodej alkoholu s sebou rovněž mezi 21. a 22. hodinou a prodloužit ranní omezení až do 9. hodiny. V některých městech tak může zákaz trvat celkem dvanáct hodin denně. Prodej během dne přitom zůstane zachován, protože cílem zákona není úplný zákaz obchodování s alkoholem. Rozdíly mezi jednotlivými městy budou záviset na rozhodnutí jejich zastupitelstev. Turisté proto budou muset sledovat nejen celostátní pravidla, ale také případná místní omezení.
Varšava a Krakov už omezení zavedly
Zkušenosti s nočním zákazem prodeje alkoholu má například Varšava, kde podobná pravidla platí od 1. června 2026 ve všech městských částech. Ještě dříve se omezení objevilo v Krakově, který ho zavedl v červenci 2023 a letos v září prodloužil dobu zákazu na interval od 22.00 do 6.00 hodin. Právě Krakov zaznamenal po zavedení opatření výrazný pokles policejních zásahů souvisejících s konzumací alkoholu. V prvním roce se jejich počet snížil o 48,5 procenta a ve druhém roce o 61,8 procenta ve srovnání s obdobím před zavedením omezení. Do července 2026 dosáhl pokles některých sledovaných policejních zásahů a přestupků odhalených městskou policií téměř 70 procent. Také Varšava zaznamenala během prvních tří měsíců celoměstského zákazu meziroční pokles policejních zásahů spojených s pitím alkoholu na veřejnosti o 8,9 procenta.
Schválená novela obsahuje také zákaz reklamy a propagace všech alkoholických nápojů včetně piva. Za porušení reklamních pravidel budou hrozit pokuty od 30 tisíc do jednoho milionu zlotých, případně trest omezení osobní svobody. Přísnější povinnosti čekají rovněž prodejce, kteří budou muset při pochybnostech o plnoletosti zákazníka požadovat doklad totožnosti. Pokud ho kupující nepředloží, alkohol mu nesmějí prodat. Zákon dále počítá se zdvojnásobením základních poplatků za povolení k prodeji alkoholu a s povinnými zdravotními varováními na obalech. Podle schváleného znění má novela vstoupit v účinnost 1. ledna 2027, konečný termín však závisí na dokončení legislativního procesu.
Zdroje: sejm.gov.pl, rmf24.pl