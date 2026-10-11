Android Auto tiše rozesílá varování a řidiči si ho nevšimnou. Na starších telefonech brzy přestane fungovat úplně

První zprávy se objevily začátkem října 2026 na Redditu. Uživatelé telefonů Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 nebo Sony Xperia XZ2 Compact sdíleli screenshoty varovné hlášky s nadpisem „Telefon již nebude podporován“ a textem oznamujícím, že Android Auto přestane fungovat, protože telefon nelze aktualizovat na požadovanou verzi systému. Žádný e-mail, žádná push notifikace mimo auto, žádný článek na stránkách Googlu. Varování se ukáže teprve ve chvíli, kdy řidič zapojí kabel do palubního displeje, a kdo to dělá každý den automaticky, snadno ho odklikne jako další z řady systémových dialogů. Právě proto jde o „tiché“ varování: kdo ho nevidí, neví, že přichází.
Co přesně se děje a koho se to týká
Všechny dosud hlášené případy mají společného jmenovatele: telefon zaseknutý na Androidu 10 bez možnosti přejít na vyšší verzi. Galaxy S9 a Note 9 dostaly Android 10 jako poslední velkou aktualizaci od Samsungu. U Sony Xperia XZ2 Compact to potvrzuje přímo výrobce. Tyto modely už Android 11 oficiálně nedostanou a právě na tuto verzi podle všeho míří nový minimální požadavek.
Dnes oficiální stránka podpory Android Auto stále uvádí pro kabelové připojení minimum Android 9+. Bezdrátové Android Auto přitom vyžaduje Android 11 už delší dobu. Historicky Google dokonce držel výjimky pro bezdrátové připojení u některých telefonů Google a Samsung s Androidem 10, ale i ty postupně zrušil. Nejpravděpodobnější výklad současných varování je prostý: Google sjednocuje minimální požadavek na Android 11 i pro kabelové připojení.
Proč to Google nekomunikuje veřejně
K 7. říjnu 2026 neexistuje žádné oficiální oznámení, tisková zpráva ani aktualizace dokumentace. Ani v poznámkách k vydání systémových služeb Google se konec podpory Androidu 10 v Android Auto neobjevuje. Varování přitom už běží v produkci a uživatelé ho vidí na svých telefonech při reálném připojení k autu.
Takový rozpor mezi tím, co systém říká uživateli, a tím, co stojí v dokumentaci, odpovídá spíš postupnému nasazování než hotově odkomunikované změně. Google pravděpodobně chystá oficiální úpravu požadavků, ale zatím ji nezveřejnil. Přesné datum, kdy Android Auto na Androidu 10 skutečně přestane fungovat, tak zatím neznáme.
Kolik českých řidičů to může zasáhnout
Přesná čísla neexistují, ale dá se počítat nepřímo. Android drží v Česku zhruba 69 % mobilního webového provozu. Android 10 se v září 2026 podle StatCounter nevešel ani mezi šest nejrozšířenějších verzí Androidu v Česku; pro srovnání, i Android 11 měl jen asi 5 %. Podle dat ČSÚ používá v Česku mobil k přístupu na internet 83 % lidí starších 16 let. To ukazuje, že potenciální základna uživatelů starších verzí Androidu je stále početná, ale neříká nic o tom, kolik z nich používá právě Android Auto.
Reálně tedy mluvíme o zbytkovém segmentu starších zařízení. Horní strop mohou být nižší stovky tisíc telefonů s Androidem 10 stále v provozu, ale skutečně zasažených řidičů, tedy těch, kteří zároveň aktivně používají Android Auto, bude výrazně méně. Nejde o masový problém, ale pro konkrétní uživatele to může být nepříjemné překvapení.
Co dělat, když se vás to týká
Nejdřív si ověřte verzi systému: Nastavení → O telefonu → Verze Androidu. Pokud vidíte číslo 10 a výrobce už nenabízí aktualizaci na 11, patříte do rizikové skupiny. Možnosti jsou omezené:
- Nový nebo novější telefon – nejjistější cesta, nemusí jít o vlajkovou loď; i levnější modely dnes běží na Androidu 13 a výš.
- Vyhrazený starší telefon do auta – stačí jakýkoli s Androidem 11+, nemusí mít SIM, pokud ho používáte jen pro projekci.
- Navigace bez Android Auto – mapy přímo na displeji telefonu v držáku, audio přes Bluetooth, případně nativní navigace auta.
- Custom ROM – neoficiální firmware s novějším Androidem, ale jen u modelů s aktivní komunitou vývojářů a na vlastní riziko.
Kupovat nový telefon hned není nutné. Datum skutečného odstřižení Google nezveřejnil a varování zatím funkčnost neblokuje. Čas na rozhodnutí ještě je.
Jedno je ale zřejmé: laťka minimálních požadavků se bude dál zvedat. Google v dokumentaci výslovně doporučuje „nejnovější verzi Androidu“ a historicky minimum už několikrát posunul. Dnešní varování na Androidu 10 není chyba ani omyl. Je to první viditelný signál možného konce podpory pro telefony, které na Android 11 už nikdy nepřejdou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman