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Android Auto tiše rozesílá varování a řidiči si ho nevšimnou. Na starších telefonech brzy přestane fungovat úplně

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Některým řidičům se po připojení telefonu k autu začala zobrazovat hláška, že Android Auto na jejich zařízení brzy skončí. Google oficiálně nic neoznámil.
Android Auto, počítač

Android Auto, počítač

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:07

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