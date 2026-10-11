Google Mapy v Android Auto blikají a zamrzají, řidiči zuří. Problém má jeden konkrétní telefon a oprava stále nikde

Představte si, že jedete po dálnici v neznámém městě, potřebujete sjet za 800 metrů a mapa na displeji auta zamrzne. Nebo začne blikat. Nebo zčerná. Přesně to se podle hlášení některých uživatelů děje řidičům, kteří si pořídili Google Pixel 11 a spoléhají na Google Mapy přes Android Auto. První veřejné hlášení se v oficiální komunitě Android Auto objevilo 6. září 2026, necelé dva týdny po zahájení prodeje telefonu. Od té doby přibyla další vlákna na Redditu i v podpoře Googlu, ale k 7. říjnu 2026 neexistuje ani veřejně potvrzená oprava, ani termín, kdy by mohla přijít. Problém se podle hlášení netýká jen základního Pixelu 11, ale objevil se i u Pixelu 11 Pro XL a Pixelu 11 Pro Fold, takže může zasahovat celou řadu.
Co přesně se na displeji děje
Slovo „blikání“ je ve skutečnosti zastřešující pojem pro celou řadu symptomů, které řidiči popisují. Mapová vrstva se rozpadá do grafických artefaktů. Obraz přeskakuje do pixelovaného černého šumu. Mapa zamrzne na jednom místě, zatímco auto pokračuje v jízdě; v jednom případě uživatel popsal zpoždění polohy zhruba o 800 metrů. Jindy se Google Mapy po připojení telefonu k autu vůbec nenačtou a zobrazí jen černou obrazovku.
Klíčový detail: zbytek Android Auto přitom často běží dál bez potíží. Hudba hraje, hlasové příkazy fungují a ovládací prvky reagují. Selhává specificky mapová vrstva, tedy přesně ta část, kvůli které řada řidičů Android Auto používá. Jediným východiskem bývá násilné ukončení aplikace Mapy v telefonu, někdy až kompletní restart Pixelu. A to klidně uprostřed jízdy.
Není to jeden naštvaný uživatel
Důležité je odlišit reálný problém od ojedinělého selhání. Tady jde o několik nezávislých vláken, různá auta a různé modely řady Pixel 11, a to jak při kabelovém, tak bezdrátovém připojení. Jeden uživatel hlásí potíže ve Škodě Enyaq, další v jiných vozech. Autor prvního vlákna výslovně zmiňuje, že chyba začala po aktualizaci Android Auto z 31. srpna 2026.
Zároveň je fér říct, že ne každý majitel Pixelu 11 problém zažívá. V diskusích se objevují i odpovědi typu „u mě vše funguje“. Nejde tedy o plošnou závadu, která postihuje každý kus, ale o problém, který se objevuje u více nezávislých uživatelů. Podle jejich zkušeností podpora případy eskalovala k inženýrskému týmu. Veřejný seznam známých problémů Android Auto, aktualizovaný 10. září 2026, však tento konkrétní bug stále neuvádí.
Proč je to pro Google obzvlášť nepříjemné
Tady selhává telefon od Googlu, v navigaci od Googlu, na platformě od Googlu. Celý řetězec patří jedné firmě. U jiného výrobce by se dalo ukázat prstem na nekompatibilitu třetí strany, tady je situace o něco nepříjemnější.
Pixel 11 s procesorem Tensor G6 se v Česku prodává oficiálně přes Google Store od 24 490 Kč. Není to okrajový dovozový model. Symptomy, tedy selhání mapové vrstvy při funkčním zbytku rozhraní, spolu s doporučeními podpory měnit rozlišení videa nebo vypínat hardwarové překryvy, mohou naznačovat problém někde v renderovací pipeline mezi telefonem a hlavní jednotkou auta. Oficiálně to ale Google nepotvrdil, takže jde pouze o pravděpodobné vysvětlení, nikoli o potvrzenou příčinu.
Z historie Android Auto víme, že podobné chyby se mohou táhnout. Starší vlákno o zasekávání bezdrátového Android Auto se řešilo měsíce, než přišla oprava v nové verzi aplikace. Dřívější problémy s připojením Pixelu 10 se na seznamu známých chyb objevily, tento bug tam zatím chybí.
Co můžete zkusit, než přijde oprava
Univerzální workaround neexistuje. Z diskusí a oficiální nápovědy Googlu lze ale sestavit seznam kroků, které některým uživatelům alespoň částečně pomohly:
- Vymazat cache a data aplikací Google Mapy a Android Auto
- Přeinstalovat obě aplikace
- Přepnout z bezdrátového připojení na kabel, nebo naopak, a vyzkoušet kvalitnější USB kabel
- V nastavení Android Auto pro vývojáře změnit rozlišení videa
- Vypnout satelitní vrstvu a 3D budovy v Mapách
- Nastavit „Start Android Auto Automatically“ na „Always“
Nic z toho není zaručená oprava. Někteří uživatelé prošli i továrním resetem telefonu bez výsledku.
Pokud chcete Googlu pomoct chybu vyřešit rychleji, existují dvě oficiální cesty. Jednodušší je funkce Send feedback přímo v nastavení Android Auto na telefonu. Důkladnější varianta vyžaduje zapnutí vývojářského režimu, aktivaci debug logování a odeslání bug reportu bezprostředně po reprodukci chyby, ideálně bez odpojování telefonu od auta.
Do vydání opravné aktualizace platí jedno: pokud jedete s Pixelem 11 do neznámého města, mějte po ruce záložní navigaci. Na tuhle kombinaci se zatím nedá bezvýhradně spolehnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman