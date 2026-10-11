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Antonellimu pořádně zatrnulo: Wolff neví, co mu unikalo do kokpitu

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Andrea Kimi Antonelli udělal ve Velké ceně Singapuru další důležitý krok na cestě za titulem, který může získat už za dva týdny v Austinu. V jednu chvíli se však Ital obával, zda závod vůbec dokončí.
Antonellimu pořádně zatrnulo: Wolff neví, co mu unikalo do kokpitu

Antonellimu pořádně zatrnulo: Wolff neví, co mu unikalo do kokpitu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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