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Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci

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Dennívýzva
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Náznaky prvních povolebních vyjednávání bylo možné vypozorovat už během volebního večera ve volebním štábu hnutí ANO v bývalém obchodním domě Ostravica-Textilia. Za vítězem voleb Richardem Verešem (ANO) dorazili postupně zástupci koalice srdcOVA, Motoristů i Starostů pro Ostravu.
Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci

Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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