Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci

Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do nociPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do nociZdroj: Vilém Pospíšil
Článek byl publikován 11.10.2026 04:54
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →