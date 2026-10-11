Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo

Sparta oplatila Pardubicím na Letné porážku 2:4 z minulé sezony, což je pro Východočechy jediné vítězství z 13 vzájemných ligových zápasů. Pardubice před reprezentační přestávkou v soutěži třikrát po sobě neprohrály, po dnešku však zůstávají na 13. příčce.
Letenští nastoupili bez zraněných reprezentantů Karabce a Ryneše. Hned ve čtvrté minutě se šťastně dostali do vedení. Pardubický Boledovič při odkopu nastřelil Hoevera, od jehož těla se míč odrazil do šestnáctky. Tam Brunes zachoval chladnou hlavu, přiťukl balon Mercadovi, před nímž byla už jen odkrytá branka. Ekvádorský křídelník skóroval ve třetím kole po sobě a celkově popáté v ligovém ročníku. V tabulce střelců ztrácí pouze branku na vedoucího Šuberta z Mladé Boleslavi.
Východočechy inkasovaný gól neotřásl a v dalších minutách měli řadu šancí, některé z nich byly velké. Při střele Samuela zblízka musel pádem pod nohy zasahovat brankář Surovčík. Odchovanec Sparty Drchal zakončil tváří v tvář gólmanovi, který mu zmenšil střelecký úhel a tutovku zneškodnil.
Sparta měla problémy, výjimkou byla Brunesova hlavička těsně vedle. Pardubičtí stupňovali tlak, Surovčík domácí podržel při dvou šancích Botose. Ještě před přestávkou se z tribun ozýval pískot nespokojených diváků. Až v závěru prvního poločasu brankáře Neumana ohrozili Hoever a Brunes.
Pražany uklidnil až nástup do druhého poločasu. Po Mackově rohovém kopu si míč našel Zelený a hlavičkou k zadní tyči si otevřel střelecký účet v ligové sezoně. Domácí pak zápas opanovali. Ve zbytku utkání měl několik šancí Brunes, ale gól mu nebyl přán. Letenští si i tak vítězství pohlídali, poprvé v sezoně po dlouhém zranění nastoupil Mannsverk a další střídající hráč Eneme si připsal 50. start v české lize.
Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Branky: 4. Mercado, 51. Zelený. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Machač - Starý (video). ŽK: Botos, Vinícius (oba Pardubice). Diváci: 16.379.
Sparta: Surovčík - Hoever, Guddal, Zelený (74. Ševínský), Suchomel (84. Vitályos) - Sochůrek (63. Eneme), Macek, Vydra (74. Mannsverk) - Mercado, Brunes, Singhateh (46. Jurásek). Trenér: Priske.
Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský, Krčík, Boledovič (46. Mahuta) - Hlavatý, Icha (57. Jelínek) - Tanko, Botos (84. Reil), Samuel (57. Smékal) - Drchal (67. Vinícius). Trenér: Trousil.