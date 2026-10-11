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Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo

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Fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo o osm bodů za vedoucí Slavii. V úvodu zápasu skóroval John Mercado, po přestávce zisk tří bodů pojistil Jaroslav Zelený.
Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo

Sparta porazila Pardubice 2:0, v tabulce se vyšvihla na třetí místo

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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