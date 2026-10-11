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Po třech výhrách vyšli naprázdno. Tygři na jihu Čech prohráli 3:4

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Dennívýzva
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Liberečtí hokejisté v desátém extraligovém kole hráli na ledě Motoru České Budějovice. A ve vyrovnaném utkání nakonec tahali za kratší konec, když prohráli těsně 3:4. O výhře rozhodl ve třetí třetině exliberecký Zachar.
Po třech výhrách vyšli naprázdno. Tygři na jihu Čech prohráli 3:4

Po třech výhrách vyšli naprázdno. Tygři na jihu Čech prohráli 3:4

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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