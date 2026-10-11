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Hasiči varují: Na tohle místo horkovzdušnou fritézu nikdy nepokládejte. Vznítí se během pár sekund

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Horkovzdušné fritézy dobývají české domácnosti, ale jejich obliba přináší i nečekaná nebezpečí. Varování nyní přichází z Británie, kde hasiči řeší desítky požárů ročně – a příčina je často překvapivě banální.
Hasiči varují: Na tohle místo horkovzdušnou fritézu nikdy nepokládejte. Vznítí se během pár sekund

Hasiči varují: Na tohle místo horkovzdušnou fritézu nikdy nepokládejte. Vznítí se během pár sekund

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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