Hasiči varují: Na tohle místo horkovzdušnou fritézu nikdy nepokládejte. Vznítí se během pár sekund

Když se praktický pomocník změní v ohnivou past
Stojí na kuchyňské lince, šetří čas i elektřinu a dokáže vykouzlit křupavé hranolky téměř bez oleje. Horkovzdušná fritéza se za posledních pár let stala jedním z nejoblíbenějších spotřebičů v britských i českých domácnostech. Více než dvě třetiny britských rodin ji doma mají a polovina z nich ji používá minimálně jednou týdně. Předhání dokonce klasickou troubu a v žebříčku nejpoužívanějších kuchyňských pomocníků se usadila hned za toustovačem a mikrovlnkou.
S rostoucí popularitou ale přichází i znepokojivá statistika požárů. Hasiči v anglickém Nottinghamshire evidovali během deseti měsíců devět případů, kdy fritéza způsobila požár. A téměř polovina z nich měla společného jmenovatele – spotřebič stál na sporáku, jehož desku pak někdo zapnul.
Většinou šlo o nešťastnou náhodu, ale vyskytly se i případy fatálního nepochopení principu fungování. Někteří lidé si totiž mysleli, že fritézu mají záměrně zahřívat sporákem zespodu. Výsledkem byly spálené kuchyně, zničený majetek a ohrožení životů.
Okamžik nepozornosti stačí k tragédii
Hasiči z Lancashire na sociálních sítích sdíleli fotografii zcela zdevastované kuchyně.
Plamen pohltil skříňky, zčernal strop, roztavil plasty. Vše začalo tím, že někdo položil fritézu na varnou desku elektrického sporáku a pak ji omylem zapnul. Hasiči sice dokázali oheň uhasit dřív, než se rozšířil do celého bytu, ale škody byly obrovské.
Lancashire Fire And Rescue k incidentu dodává: „Je to otázka jediné vteřiny. Za to riziko to nestojí. Varná deska není pracovní plocha. Nic na ni neodkládejte."
Co ještě může způsobit požár a jak se chránit
Umístění na sporák ale není jediná chyba, kterou lidé s fritézami dělají. Charita Electrical Safety First, která se věnuje prevenci úrazů způsobených elektřinou, upozorňuje na celou řadu rizikových praktik. Luke Osborne, zástupce technického ředitele organizace, radí:
„Existuje několik důležitých opatření, kterými můžete chránit sebe i svůj domov a předejít tak nutnosti volat hasiče. Vždy svůj spotřebič zaregistrujte, aby vás výrobce mohl kontaktovat, pokud zjistí nějakou závadu. Horkovzdušnou fritézu nikdy nepřeplňujte a nezapojujte ji do prodlužovacího kabelu, abyste předešli možnému přehřátí. Napájecí kabely udržujte mimo dosah horkých povrchů, aby se nepoškodily a nezpůsobily vážné riziko požáru. Při čištění spotřebiče se vždy řiďte pokyny výrobce,“ říká Osborne.
Mezi nejčastější prohřešky patří přeplňování košíku – fritéza by měla být naplněna maximálně ze dvou třetin. Další riziko představuje zapojení do prodlužovacího kabelu, které může vést k přetížení zásuvky a přehřátí. Kabely by navíc neměly ležet v blízkosti horkých ploch, protože poškozená izolace zvyšuje nebezpečí zkratu.
Nikdy do fritézy nelijte volný olej – přístroj pracuje s horkým vzduchem, ne s tukem. A pozor také na čištění: fritézu nikdy neponořujte do vody, protože vlhkost uvnitř může při dalším zapnutí způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Před mytím vždy počkejte alespoň třicet minut, aby spotřebič vychladl.
Hasiči z Nottinghamshire navíc varují, že fritéza by neměla stát přímo pod horními kuchyňskými skříňkami, protože ventilátor vhání horký vzduch nahoru, a může tak přehřát dřevo či plasty. Nebezpečný je i volný pečicí papír, který proud vzduchu nasaje k topnému tělesu a během okamžiku se vznítí.
Electrical Safety First také apeluje na uživatele, aby registrovali své spotřebiče u výrobce – v případě zjištěné závady nebo svolávací akce tak budou okamžitě kontaktováni. Několik modelů fritéz bylo v posledních letech staženo z trhu kvůli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zda váš model není na seznamu, můžete ověřit na webu charity.
Fritézu během provozu nenechávejte bez dozoru. Pokud ucítíte zápach spáleniny nebo uslyšíte neobvyklé zvuky, okamžitě ji vypněte a kontaktujte výrobce. A vždy ji postavte na rovný, stabilní povrch, kde nehrozí, že ji někdo shodí na zem.
Horkovzdušná fritéza může být skvělým pomocníkem – ale jen tehdy, když s ní zacházíte správně. Stačí dodržovat pár základních pravidel a vyhnete se návštěvě hasičů i zničené kuchyni. Varná deska není odkladací plocha. A bezpečnost by nikdy neměla být otázkou náhody.
Zdroje článku: mirror.co.uk, electricalsafetyfirst.org, lancsfirerescue.org.uk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová