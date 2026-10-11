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Video vzalo Olomouci vyrovnání. Hradec slaví další domácí výhru

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Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 10. kola extraligy Olomouc 3:1 a dosáhli na čtvrté domácí vítězství za sebou. Důležitou roli v zápase hrálo video, dva body za gól a asistenci zaznamenal Kevin Klíma. Poslední Hanáci prohráli popáté v řadě.
Video vzalo Olomouci vyrovnání. Hradec slaví další domácí výhru

Video vzalo Olomouci vyrovnání. Hradec slaví další domácí výhru

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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