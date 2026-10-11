Video vzalo Olomouci vyrovnání. Hradec slaví další domácí výhru

Olomouc se zkraje utkání dostala lépe do tempa díky přesilové hře, zatímco domácí favorit měl start pozvolnější, než začal hrozit. Perretův průnik po pravém křídle musel zastavit nataženým betonem Machovský, ale když podobně zrychlil Zdráhal, v 17. minutě se už skóre měnilo. Zdráhal totiž našel vynikající přihrávkou Kousala a ten z první zakončil přesně. Radil v posledních sekundách první třetiny nepřehodil ležícího brankáře a domácím nevyšla ani krátká výhoda pěti proti třem, kterou přerušila přestávka.
Tlak Východočechů postupně sílil a trval do poloviny utkání, kdy rozhodčí u videa zkontrolovali situaci po střele Melancona ze záporného úhlu. Machovský si srazil puk na tyčku, ne však za brankovou čáru. Jako by tento moment povzbudil Hanáky, kteří si vzápětí vytvořili dva nebezpečné úniky. Spodniakovi na poslední chvíli klepl do hokejky Koch a Herčíka vychytal špičkou betonu Škorvánek.
Ve 35. minutě už slavila Olomouc vyrovnání, jenže zbytečně. Senyshyn totiž v přesilovce dorazil puk do branky vysokou holí a sudí po dalším prohlédnutí opakovaných záběrů původně uznaný gól odvolali.
Na přelomu druhé a třetí třetiny se u několika podstatných momentů ocitl domácí útočník Pavlík. Kromě nevyužitých šancí také fauloval a poslal Hradec do tří, ale Škorvánek se vytáhl proti možnostem Herčíka. V 51. minutě Pavlík dorazil puk po akci faulovaného Klímy do posunuté branky a rozhodčí po třetí konzultaci u videa platnost zásahu poprvé potvrdili.
Hokejisty Mountfieldu uklidnil gólem na 3:0 právě Klíma, který jako první využil početní výhodu. Totéž se povedlo na druhé straně Berglundovi a domácí tak přišli o premiérové čisté konto sezony, nikoli však o čtvrté domácí vítězství v řadě.
10. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 17. R. Kousal (P. Zdráhal, McCormack), 51. R. Pavlík (Kevin Klíma, R. Kousal), 54. Kevin Klíma (McCormack) - 55. Berglund (Navrátil, Cosgrove). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Lederer, Brož. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 3732.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Kalina, McCormack, A. Koch, D. Sýkora, Vukojevic, Melancon, Pláněk - R. Pavlík, Miškář, Radil - Perret, Tamáši, Jergl - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal - Kohout, Čacho, Nenonen - od 21. navíc Pilař. Trenér: T. Martinec.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Gewiese, A. Rutar, Ondrušek, Stella, Freibergs, Řezníček, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Senyshyn - Spodniak, Štohanzl, Matýs - M. Vitouch, D. Vitouch, Herčík - Orsava, Macuh, J. Kos. Trenér: Fiala.