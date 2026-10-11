Gerta Schnirch umí zasáhnout na citlivých místech. Zachycuje hrůzné události našich dějin

Působení nacismu i komunismu v českých zemích je vděčným uměleckým tématem. Je totiž ideální pro motiv, jenž se v české literatuře a filmu často objevuje. Česká fikce je plná příběhů z osobní roviny, příběhů o emocích, slabosti, hledání síly k jejímu překonání a o vnitřním boji s pochybnostmi i vlastní temnou stránkou. Historická dramata jsou pro tyto typy příběhů ideálním základem, intenzivní působení totality probouzí v postavách to nejhorší a současně to nejlepší a šikovný tvůrce je dokáže napsat tak, aby se na ně napojil i divák bez historické zkušenosti. Na obrazovky České televize přichází po únorové premiéře na HBO Max dvoudílná minisérie Gerta Schnirch, natočená podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Počin pracuje s vnitřním bojem titulní hrdinky na pozadí několika významných historických kapitol.
Jednoho večera během Sametové revoluce je do nemocnice převezena Gerta Schnirch (Milena Steinmasslová). Na návštěvu se za ní vypraví starostlivá vnučka Hanka (Martina Czyžová) a odcizená dcera Barbora (Lucie Štěpánková). Během zotavování a uvědomování si propasti mezi ní a Barborou vzpomíná na okolnosti jejich špatného vztahu, který se pokazil už u samotného početí. Mladá Gerta (Barbora Váchová) vyrůstá v česko-německé rodině a neklidně pozoruje, jak její otec (Johann von Bülow) propadá nacismu, aniž by tušila, že ji čekají hrůzy války i brutálního odsunu německých obyvatel.
Na scénáři k minisérii pracovala Alice Nellis, která se oproti brutální a pesimistické knize snažila o trochu optimističtější pojetí. To neznamená, že by projekt přistupoval k děsivým historickým událostem nějak citlivě, naopak dává důraz na psychickou i fyzickou špínu, jíž je hrdinka vystavena. Především ale dokáže oboje vyvážit. Ty nejhnusnější aspekty života odsunuté Němky či oběti znásilnění ukáže, aniž by byly na kameru explicitní. Často mu stačí naznačit a ukázat důsledky, jaké má strádání na Gertinu duši.
K ilustraci jejího vývoje dokonale slouží nejen zlomové momenty, které Gertinu „současnou” podobu formují, ale také střídání časových rovin během vyprávění a spolupráce dvou výborných hereček v roli Gerty. Milena Steinmasslová už Gertu ztvárňuje jako zahořklou, bolestí okoralou ženu, zatímco Barbora Váchová vstupuje do vyprávění jako nevinná idealistická figura. Jak během vyprávění prožívá nacismus, odsun a komunismus, lehce se mění její herecký výraz a postupně se přibližuje mimice a způsobu řeči své starší verze. Váchová přitom ve své první velké seriálové roli předvádí excelentní výkon a působivě ztvárňuje proměnu v čím dál zatvrzelejší bytost.
Počin přitom lavíruje mezi osobním příběhem, dramatem matky a dcery i příběhem velkých dějin, přičemž ve všech rovinách se stále navracejí stejná témata – přenesená vina, odveta někomu, kdo nenese odpovědnost, a trest uložený na celý kolektiv, ani ne tak za konkrétní křivdu, jako spíš za to, co představuje. Týká se to nejen Gerty, jež snáší krutá příkoří za něco, co nespáchala, ale i její dcery Barbory, která dlouho marně pátrá po příčinách matčina chladu. Série se zároveň vyhýbá démonizování některých figur, a to i těch, které páchají ohavné věci. Gerta Schnirch neukazuje, že zrůdy byly na obou stranách, ale že krutosti je schopen každý, kdo trpí.
Německým obyvatelům – včetně zcela nevinné Gerty – se společnost mstí za konkrétní věci, které neudělali, stejně jako se Greta nevědomě mstí své dceři za něco, co se stalo před jejím narozením. Málokdy nás ale vyprávění nutí zlobit se na pachatele krutostí. Ti jsou představeni jako lidé, kteří trpěli zvůlí nacistů. Provinění není začátek něčeho, na jehož konci je trest, ale součást nekonečného koloběhu odplat.
Velké dějiny plné velkých křivd se přitom nejen promítají, ale zároveň odrážejí v hrdinčině vztahu k dceři a vytvářejí vzájemnou paralelu. Osobní drama plné krutostí a příležitostných laskavostí přitom není jen čistě ponurým pesimismem, vypráví právě o té lidskosti a naději, na kterou se dlouho čeká. Přese všechny závažné psychologické motivy, jaké minisérie obsahuje, se jí daří nesklouzávat ani do kýče, ani do laciné exploatace. Hřejivé momenty jsou spíše nenápadné a často mají větší váhu díky tiché samozřejnosti, v jaké se odehrávají. Gerta Schnirch tak umí zasáhnout na citlivých místech a vystavět silný a intenzivní příběh, který se drží v mezích vkusu.
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