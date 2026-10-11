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Gerta Schnirch umí zasáhnout na citlivých místech. Zachycuje hrůzné události našich dějin

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Působení nacismu i komunismu v českých zemích je vděčným uměleckým tématem. Je totiž ideální pro motiv, jenž se v české literatuře a filmu často objevuje. Česká fikce je plná příběhů z osobní roviny, příběhů o emocích, slabosti, hledání síly k jejímu překonání a o vnitřním boji s pochybnostmi i vlastní temnou stránkou. Historická dramata jsou pro tyto typy příběhů ideálním základem, intenzivní působení totality probouzí v postavách to nejhorší a současně to nejlepší a šikovný tvůrce je dokáže napsat tak, aby se na ně napojil i divák bez historické zkušenosti. Na obrazovky České televize přichází po únorové premiéře na HBO Max dvoudílná minisérie Gerta Schnirch, natočená podle románu Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch. Počin pracuje s vnitřním bojem titulní hrdinky na pozadí několika významných historických kapitol.
Gerta Schnirch umí zasáhnout na citlivých místech. Zachycuje hrůzné události našich dějin

Gerta Schnirch umí zasáhnout na citlivých místech. Zachycuje hrůzné události našich dějin

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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