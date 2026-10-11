Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Facebook, jak ho známe, se může změnit: 400 milionů uživatelů už dostává novou podobu. Kvůli konkurenci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Meta testuje v Indii radikálně proměněný Facebook, po otevření aplikace místo klasického feedu naskočí celoplošné video. Klasický feed ale nemizí.
O účty na Facebooku mají podvodníci velký zájem

O účty na Facebooku mají podvodníci velký zájem

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Facebook (Meta)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 19:09

Reklama
Další články z Mobify.cz
Google mění hlavní aplikaci na telefonech od základu. Beta verze prozradila, co nás čeká, a je to velký posun
Google mění hlavní aplikaci na telefonech od základu. Beta verze prozradila, co nás čeká, a je to velký posun
Google Mapy v Android Auto blikají a zamrzají, řidiči zuří. Problém má jeden konkrétní telefon a oprava stále nikde
Google Mapy v Android Auto blikají a zamrzají, řidiči zuří. Problém má jeden konkrétní telefon a oprava stále nikde

Majitelé Pixelu 11 hlásí od začátku září 2026 závažné problémy s Google Mapami v Android Auto, a Google...

Android Auto tiše rozesílá varování a řidiči si ho nevšimnou. Na starších telefonech brzy přestane fungovat úplně
Android Auto tiše rozesílá varování a řidiči si ho nevšimnou. Na starších telefonech brzy přestane fungovat úplně

Některým řidičům se po připojení telefonu k autu začala zobrazovat hláška, že Android Auto na jejich...

Apple roky tvrdil, že dotykový MacBook nedává smysl. Teď ho chystá na letošní podzim a mění pravidla, která sám stanovil
Apple roky tvrdil, že dotykový MacBook nedává smysl. Teď ho chystá na letošní podzim a mění pravidla, která sám stanovil

Podle opakovaných informací chystá Apple první MacBooky Pro s dotykovým OLED displejem, i když jeho vlastní...

Seniorský pár chtěl vydělat, tak skočil na reklamu s Petrem Pavlem a ČEZ. Za pár týdnů přišel o milion korun
Seniorský pár chtěl vydělat, tak skočil na reklamu s Petrem Pavlem a ČEZ. Za pár týdnů přišel o milion korun

Manželský pár ze severu Čech klikl na YouTube reklamu slibující výdělek přes ČEZ s tváří prezidenta. Přišel...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.