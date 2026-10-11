Facebook, jak ho známe, se může změnit: 400 milionů uživatelů už dostává novou podobu. Kvůli konkurenci

Začátkem října 2026 začala Meta v Indii nasazovat test, který mění to nejzákladnější, co uživatel Facebooku po spuštění aplikace vidí. Místo klasického News Feedu s příspěvky přátel, skupin a reklam se části uživatelů otevře celoplošné video, tedy rozhraní plné krátkých Reels, vizuálně prakticky nerozeznatelné od TikToku. Klasický feed přitom nezmizí, jen se přesune do druhé záložky. A proč právě 400 milionů? Indie je podle reklamních dat Mety trhem s přibližně 403 miliony uživatelů Facebooku, největším na světě. Meta oficiálně mluví jen o „podmnožině uživatelů“, kteří novou podobu skutečně testují, ale samotná velikost indického trhu ukazuje, v jakém měřítku se test odehrává. A konkurence, kvůli které se to děje? Meta v soudním podání sama jmenuje TikTok, YouTube, Snapchat a X jako své hlavní rivaly. Produktově je ale tahle změna namířená především proti TikToku: přebírá jeho princip „otevři aplikaci a okamžitě vidíš personalizované video“.
Co přesně se mění a jak to vypadá
Představte si, že otevřete Facebook a místo příspěvku kamaráda o víkendovém výletě vás pohltí vertikální video na celou obrazovku. Posouváte nahoru, další video. Další. Další. Přesně tak funguje TikTok od prvního dne a přesně tohle teď Meta zkouší nasadit na Facebook.
Testovaní uživatelé v Indii a podle potvrzení mluvčího Mety i v Indonésii vidí po spuštění aplikace „přepracovaný zážitek“, jak to nazývá šéf Facebooku Tom Alison. Klasický feed se přesouvá do druhé záložky a zůstává plně funkční. Kdo nechce, nemusí: Meta potvrdila možnost přepnout zpět do režimu, ve kterém se aplikace otevírá klasickým feedem. Nejde tedy o definitivní přepnutí, ale o test. Rozsáhlý, ambiciózní a s jasným směrem.
Proč zrovna Indie a proč teď
Indie není náhodná volba. Meta sama říká, že začíná v zemích s vysokou spotřebou videa, a Indie je přesně takový trh. Podle studie, kterou si Meta nechala zpracovat u agentury IPSOS, sleduje v Indii video na platformách Mety 97 % uživatelů denně. U generace Z používá Reels denně 89 % lidí. Tohle nejsou čísla, která by šla ignorovat.
Zároveň je Indie ideální laboratoří díky svému měřítku. Se 403 miliony uživatelů Facebooku jde o největší jednotlivý trh platformy. Pokud video-first rozhraní zvýší angažovanost právě tady, tedy v prostředí s vysokou spotřebou videa, Meta získá data pro případné globální rozšíření. Pokud ne, dopad zůstane omezený na testovací skupinu.
Do USA chce Meta podle červencového oznámení „prozkoumat možnost rozšíření“ v roce 2027. Pro Česko a Evropu žádný termín neexistuje. Směr je ale zřejmý.
Tohle nezačalo včera
Říjnový test vypadá dramaticky, ale ve skutečnosti je jen dalším krokem v proměně, která běží už roky:
- Červenec 2022: Meta přejmenovala hlavní záložku Facebooku na „Home“ a oddělila ji od nového „Feeds“ tabu. Home se stal doporučovacím strojem, Feeds místem pro obsah od sledovaných lidí a komunit.
- Květen 2024: Tom Alison publikoval strategický text o budoucnosti Facebooku, kde otevřeně popsal AI doporučování a video jako klíčové pilíře.
- Červen 2025: Meta oznámila, že všechna nově nahraná videa na Facebooku se budou automaticky sdílet jako Reels, a přejmenovala záložku Video na Reels.
- Září 2025: V Indii proběhl obdobný Reels-first test na Instagramu. Po otevření aplikace se uživateli rovnou zobrazily Reels, nahoře byly Stories a zprávy byly snadno dostupné.
- Leden 2026: Meta zveřejnila, že díky AI rankingu vzrostla zhlédnutí feedových a video příspěvků o 7 % a čas strávený videem v USA rostl meziročně dvouciferným tempem.
Říjnový test na Facebooku je tedy dotažením strategie, ne náhlým obratem. Meta postupně přesouvá těžiště celé platformy od textu a fotografií k videu a teď testuje, jestli může video udělat tím úplně prvním, co uživatel po otevření aplikace uvidí.
Zmizí příspěvky od přátel?
Ne. Ale ustoupí. A Meta si je toho vědoma. Sama v březnu 2025 přiznala, že „magie přátel“ na Facebooku zeslábla. Odpovědí je dvojí strategie: na jedné straně tlačí video a doporučovaný obsah na hlavní obrazovku, na druhé straně buduje oddělené prostory pro obsah od přátel.
V USA a Kanadě už funguje záložka Friends, která obsahuje výhradně příspěvky, Stories, Reels a narozeninová upozornění od přátel, bez doporučovaného obsahu. Vedle toho zůstává záložka Feeds, kde uživatel vidí obsah od lidí a komunit, které aktivně sleduje.
Podle nás je tohle klíčový detail celé proměny. Facebook se nerozděluje na „starý“ a „nový“. Spíš se štěpí na dvě paralelní zkušenosti pod jednou střechou: discovery engine poháněný videem a AI na jedné straně a kurátorovaný prostor pro skutečné vazby na straně druhé. Otázka není, jestli feed přátel přežije. Otázka je, kolik lidí si ho bude aktivně hledat ve druhé záložce.
Co to znamená pro české uživatele
Zatím nic konkrétního. Žádný termín pro Česko ani Evropu vyhlášený nebyl. Pokud by se sem ale rozšířila stejná verze testu, měla by platit stejná pravidla jako v Indii, tedy možnost přepnout zpět do klasického režimu a feed přátel dostupný ve druhé záložce.
Prakticky ale stojí za to sledovat, jak dopadnou indické testy. Meta rozhoduje na základě dat o angažovanosti, ne na základě sentimentu. Pokud čísla ukážou, že uživatelé u video-first rozhraní zůstávají déle, více scrollují a generují více reklamních impresí, cesta k plošnému nasazení se zkrátí. A Facebook, jak ho čeští uživatelé znají, s příspěvky přátel jako první věcí po otevření, se může stát volbou, kterou si budete muset aktivně zapnout.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík