Moderátorka Naked Attraction touží po dětech i svatbě. Chtěla je už se Štáfkem, ten to ale rázně zatrhnul

Monika Timková mluví o svatbě a dětech jako o přání, které má v hlavě už dlouho. Před lety o tom otevřeně hovořila i vedle svého tehdejšího partnera Jakuba Štáfka. Jeho bezprostřední reakce byla ale dost výmluvná a na společnou rodinu nikdy nedošlo.
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Monika Timková (35) se netají tím, že by se jednou chtěla vdát a mít děti. Představa rodiny pro ni přitom nebyla nová ani v době, kdy tvořila pár s Jakubem Štáfkem (36). Když o ní před lety promluvila v rozhovoru, její tehdejší partner ji ale rychle uzemnil. Neblázni, slyšela od své lásky
Když spolu Timková a Štáfek v roce 2015 poskytli rozhovor
iDNES.cz, bylo jim oběma čtyřiadvacet. Monika tehdy přiznala, že si děti přeje a klidně by o nich začala přemýšlet už tehdy. „Myslím si, že budu dobrá máma,“ řekla. Štáfek na to reagoval okamžitě: Jeho odpověď byla jasná. Na rodičovství bylo pro něj tehdy ještě brzy. „Počkej, to jako fakt? Děti a teď? Neblázni.“
V té době už spolu přitom nebyli jen čerstvě zamilovaní. Poznali se o rok dříve na festivalu v Karlových Varech, společně se pak vyrazili koupat s přáteli a zhruba měsíc nato se jí Štáfek zeptal, jestli s ním bude chodit.
„Mně se hned líbil,“ vzpomínala Timková. Brzy spolu bydleli na Vinohradech a jejich společný byt býval plný návštěv. Monika oceňovala, že partner rozumí herecké profesi a může jí poradit s texty. Štáfek zase vyzdvihl její humor a to, že si spolu dokážou povídat. Každý si představoval budoucnost jinak
Jejich láska nakonec nekončila svatbou. Po několika společných letech se rozešli a každý se vydal jinou cestou. V roce 2024 se ale znovu setkali před kamerou v pořadu
Bábovky a plechovky. Přesto Timková tehdy přiznala, že ji nečekané setkání rozhodilo natolik, až se jí rozklepaly ruce. Zároveň ale dodala, že vůči sobě nemají zášť. Pořádně si prý nepopovídali šest let. „Lepší překvapení jsem v životě nezažil. Překvapení typu, že se vidíte s někým, s kým jste trávil nějaký čas partnerského života, a pak ho vidíte po delší době, je nezapomenutelná zkušenost a byl bych moc rád, kdyby se to ještě párkrát zopakovalo. Určitě se na to podívám s dětmi a budu jim vysvětlovat, kdo Monika je a byl v mém životě,“ svěřil se Štáfek. Jakub Štáfek bude letos znovu moderovat show Asia Express opravdu užil (foto: Nextfoto / placená licence)
Štáfek mezitím rodinu založil s vizážistkou Dominikou, s níž vychovává dvě dcery. V roce 2022 se také oženil. Když dříve mluvil o svých představách, říkal, že vždycky chtěl velkou rodinu. To, že v rozhovoru s Timkovou děti tehdy ještě nechtěl, nebylo jeho poslední slovo k rodičovství. Jen se jejich tehdejší představy o načasování zjevně nepotkávaly.
Po rozchodu s hokejistou zůstala sama
Po Štáfkovi prožila Timková dlouhý vztah s hokejistou
Danielem Přibylem (33). Tvořili pár sedm a půl roku, jejich vztah ale nakonec nevydržel. „Rozešli jsme se v dobrém, v lásce a v poklidu!“ řekla tehdy. Svatby ani dětí se tehdy nedočkala, naděje na splnění svého snu se ale nevzdává.
O svém přání promluvila ještě otevřeněji v pořadu
eXtra Host. „Svatbu určitě chci. Chci mít na sobě ty krásný šaty a den, kdy tam budou moji blízcí a užijí si to se mnou. A děti určitě chci taky,“ řekla. Přiznala přitom i obavu, která ji občas přepadne Jestli po letech, kdy byla téměř pořád v nějakém vztahu, zvládne být dobrou mámou. Sama se ale uklidňuje tím, jak dobře jí je s dětmi kamarádek. Rodinu si přeje, soukromí si hlídá
V červenci 2026 už ale Timková mluvila o novém partnerovi. Jeho jméno si nechává pro sebe a vysvětlila, že respektuje jeho přání nebýt příliš vidět. Společně tehdy měli za sebou téměř třítýdenní cestu na Kostariku. Moderátorka o něm mluvila jako o workoholikovi a dobrém parťákovi a znovu potvrdila, že děti by si v budoucnu přála. Snad má teď po svém boku toho pravého.
Zdroj: redakce, extra.cz, super.cz, Prima ŽENY