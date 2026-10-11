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Moderátorka Naked Attraction touží po dětech i svatbě. Chtěla je už se Štáfkem, ten to ale rázně zatrhnul

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Monika Timková mluví o svatbě a dětech jako o přání, které má v hlavě už dlouho. Před lety o tom otevřeně hovořila i vedle svého tehdejšího partnera Jakuba Štáfka. Jeho bezprostřední reakce byla ale dost výmluvná a na společnou rodinu nikdy nedošlo.
Monika Timková

Monika Timková

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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