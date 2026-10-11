Vědro kopřiv, měsíc čekání a záhony hnojíte celou sezónu zdarma. Ale jedna chyba v ředění spálí kořeny na uhel

Vědro kopřiv, měsíc čekání a záhony hnojíte celou sezónu zdarma. Ale jedna chyba v ředění spálí kořeny na uhelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kopřiva - přírodní hnojivoZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 11.10.2026 18:25
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