Cesta z letiště do letoviska skončila tragédií. Autobus se 45 turisty po střetu prorazil svodidla, dva lidé zemřeli

Nehoda se stala v pátek 9. října kolem 14:30 místního času na dálnici spojující Aydın a Izmir poblíž města Germencik na západě Turecka. Turistický autobus vezl 45 polských cestujících, kteří mířili z letiště v Izmiru do oblasti Didim u Egejského moře. Podle dosavadních zjištění se před autobusem začal z odstavného pruhu zařazovat do provozu minibus, načež došlo ke střetu obou vozidel. Náraz byl natolik silný, že autobus i minibus prorazily svodidla a sjely na svažitý terén pod úrovní dálnice. Na místo zamířily sanitky, hasiči i četnictvo a provoz v okolí nehody se soustředil na zásah záchranných složek. Přesné okolnosti střetu ale dál vyšetřují turecké úřady a dosavadní popis pohybu minibusu proto nelze považovat za konečný závěr o vině.
V minibusu zemřeli dva bratři
Tragické následky měla nehoda především pro posádku minibusu. Při střetu zemřel jeho 58letý řidič Ali Şevket Yavuz a jeho 65letý bratr Orhan Yavuz, který cestoval společně s ním. V autobuse s turisty naopak nikdo o život nepřišel. První informace z místa hovořily o devíti zraněných cestujících, jejich počet byl později upřesněn na sedm polských občanů, kteří potřebovali nemocniční ošetření. Jejich zranění byla převážně lehká, nejvážnějším hlášeným úrazem byla zlomenina nohy. Většina zraněných následně nemocnici opustila a cestující převzala do péče cestovní kancelář. Ostatní turisté, kteří zdravotní pomoc nepotřebovali, byli po nehodě přepraveni náhradním autobusem do cílového letoviska.
Turisté mířili do oblíbené oblasti u Egejského moře
Didim leží v provincii Aydın na pobřeží Egejského moře a patří mezi známá turecká letoviska vyhledávaná zahraničními návštěvníky. Oblast je známá především písečnými plážemi, zátokami a letoviskem Altınkum, ale také antickými památkami včetně pozůstatků starověké Didymy a Apollónova chrámu. Pro zahraniční návštěvníky patří letiště v Izmiru mezi důležité vstupní body při cestách do této části západního Turecka. Pro skupinu 45 Poláků však cesta z letiště skončila ještě před příjezdem do hotelů vážnou nehodou. Turecké orgány zahájily vyšetřování, které má mimo jiné určit přesný způsob, jakým se minibus dostal do jízdní dráhy autobusu a zda některý z řidičů porušil dopravní předpisy. Z dosavadních informací nevyplývá, že by mezi polskými turisty byl někdo v ohrožení života.
Použité zdroje: dha.com.tr, sozcu.com.tr, rmf24.pl, tokfm.pl, goturkiye.com