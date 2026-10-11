Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Začnete manifestovat a najednou vidíte příležitosti všude. Co se při tom děje v mozku?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Několik dní si představujete novou práci a najednou se kolem vás objevují zajímavé nabídky. Opakujete si, že si zasloužíte lepší vztah, a začnete si všímat jiných lidí. Takové zkušenosti mohou být přesvědčivé. Jenže mezi přáním a jeho splněním pracuje prostředník, jehož vliv snadno přehlédneme: náš vlastní mozek.
Začnete manifestovat a najednou vidíte příležitosti všude. Co se při tom děje v mozku?

Začnete manifestovat a najednou vidíte příležitosti všude. Co se při tom děje v mozku?

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:04

Reklama
Další články z Kód Enigma
Když se tahle želva narodila, Darwin plul kolem světa. Jonathan žije dodnes a vědci zkoumají proč
Když se tahle želva narodila, Darwin plul kolem světa. Jonathan žije dodnes a vědci zkoumají proč
„Poskakující písmenka“ se po 23 letech dočkala revize. Dyslexii může mít i člověk, který čte správně. Problém je jinde
„Poskakující písmenka“ se po 23 letech dočkala revize. Dyslexii může mít i člověk, který čte správně. Problém je jinde

Přečte odstavec bez chyby, ale ve chvíli, kdy ostatní obracejí stránku, je teprve v polovině. Jeho potíže...

Budoucnost lidství: Když AI říká „je mi to líto“, co vlastně slyšíme? Emoce chatbotů vypovídají i o nás
Budoucnost lidství: Když AI říká „je mi to líto“, co vlastně slyšíme? Emoce chatbotů vypovídají i o nás

Chatbot se omluví, povzbudí nás a dokáže napsat odpověď, která působí soucitně. Vědci ho dokonce mohou...

Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru
Gen využívaný v lidských neuronech si zachoval schopnost kopírovat se. Vědci ho našli i ve viru

Část našeho genomu pochází z genetických sekvencí, které se kdysi dokázaly kopírovat na nová místa. Gen...

Uvnitř pohádkového filipínského ostrova teče řeka přímo do moře. Příliv zasahuje i do jejího podzemí
Uvnitř pohádkového filipínského ostrova teče řeka přímo do moře. Příliv zasahuje i do jejího podzemí

Na Palawanu lze vplout do hory a pokračovat po řece pod vápencovým stropem. Tma však neznamená, že se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.