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VIDEO: Řidička sjela do Moravy. Hasiči vyprošťovali auto z vody dva dny

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Složitý zásah mají za sebou olomoučtí hasiči. Mezi Blatcem a Grygovem sjela řidička s vozem z mostu přímo do řeky Moravy. Z auta se naštěstí dostala ven a doplavala na břeh. Vůz chvíli unášel proud a poté se potopil. Hasiči ho vyprošťovali dva dny.
VIDEO: Řidička sjela do Moravy. Hasiči vyprošťovali auto z vody dva dny

VIDEO: Řidička sjela do Moravy. Hasiči vyprošťovali auto z vody dva dny

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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