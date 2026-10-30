Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce

Výběrové řízení na stavební firmu, která zajistí vybudování části dálnice D55 Kokory – Přerov se rozběhlo už loni na konci listopadu, po řadě dodatečných dotazů od uchazečů se termín pro podání nabídek postupně posunul o dva měsíce až na 25. března. Státní organizace dostala nabídky od pěti firem.
„ŘSD vybralo zhotovitele stavby “D55 5502 Kokory – Přerov”, kterým se stalo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; OHLA ŽS, a.s,; VALCANO a.s.; Duna Aszfalt Zrt., odš. závod za nabídkovou cenu 1 641,45 milionů Kč bez DPH. Na stavbu je vydáno povolení záměru v právní moci,“ informoval v polovině září generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Původní odhad hodnoty zakázky činil 2,45 miliardy, ve veřejné soutěži tak částka klesla o 33 procent.
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Státní organizace předpokládala možnost zahájení důležitého úseku, který má zkompletovat dálniční spojení mezi Olomoucí a Přerovem, ještě v závěru letošního roku.
V aktualizovaném informačním letáku ke stavbě už ale uvádí nový termín zahájení stavby, a sice rok 2027.
„Proti výběru zhotovitele byla podána námitka,“ konstatovali zástupci ŘSD. Vypořádání výhrad u veřejných zakázek obecně neumožňuje uzavření smlouvy a zahájení prací, záležitost případně může skončit i přezkoumáním u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V jaké fázi je nyní záležitost námitek proti tendru na akci D55 Kokory – Přerov, zatím ŘSD nespecifikovalo.
Ředitelství silnic a dálnic ve svých materiálech nyní uvádí termín zahájení stavby v roce 2027, s dokončením pak počítá o dva roky později.
Chystaná nová liniová stavba odstraní také provizorní řešení, přes něž nyní jezdí motoristé na trase mezi Olomoucí a Přerovem. Minulostí bude provizorní napojení na I/55 u Kokor, do provozu se dostane rozsáhlá dálniční odpočívka Majetín, která byla součástí předchozí stavby Olomouc-Kokory.
Na konci úseku D55 Kokory-Přerov se šestikilometrový kus autostrády napojí do mimoúrovňové křižovatky Přerov-sever, která byla otevřena také na konci loňského roku jako součást klíčové trasy D1 Říkovice-Přerov. V okolí se upraví také vedení silnice II/150 od Rokytnice, která povede přes D55 po mostu a vyústí do nového kruhového objezdu na okraji Předmostí. V této oblasti se také zruší současný táhlý oblouk, kterým se z I/55 přijíždí od Olomouce do mimoúrovňové křižovatky Přerov-sever.
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Nová čtyřpruhová dálnice bude dlouhá 5,96 kilometru, součástí stavby je sedm mostů včetně lávky pro pěší a dvě protihlukové stěny.
„Dálnice naváže na úsek Olomouc–Kokory a u Přerova se napojí na dokončenou D1. Přerov tak bude mít kompletní dálniční síť. Oddechnou si Žeravice i Kokory, kudy denně projede na dvacet tisíc vozidel. Celý úsek bude navíc výrazně bezpečnější,“ řekl před nedávnem náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).
Se stavbou obou částí D55 mezi Olomoucí a Přerovem před lety ŘSD počítalo současně, kvůli sporům se realizace zpozdila. V roce 2017 obec Rokytnice napadla územní rozhodnutí úseku Kokory-Přerov. „Rokytnice se následně s Ředitelstvím silnic a dálnic a dalšími institucemi dohodla na kompenzacích – podobně jako přerovská místní část Dluhonice – a žalobu stáhla. Součástí dohody je například cyklostezka, protihluková stěna a ochranný val podél dálnice,“ připomněli zástupci přerovské radnice.