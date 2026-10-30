Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ideální scénář v podobě zahájení stavby důležitého úseku dálnice u Přerova jen několik týdnů po výběru firmy zřejmě nenastane. Proti výsledku veřejné soutěže na vybudování šesti kilometrů D55 v úseku Kokory – Přerov byla podána námitka, nutnost jejího vypořádání tak odsouvá možnost startu výstavby.
Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce

Komplikace pro klíčovou D55 u Přerova? Tendr na novou dálnici čelí námitce

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:23

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy
Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy
Tajemné sklepení i živí hadi. Muzeum tvarůžků v Lošticích láká na halloweenskou noc
Tajemné sklepení i živí hadi. Muzeum tvarůžků v Lošticích láká na halloweenskou noc

Páteční odpoledne a večer nabídne zábavný i strašidelný program v Muzeu Olomouckých tvarůžků v Lošticích....

Mohutné rameno vidí při operaci do pacienta. FN Olomouc inovovala špičkový sál
Mohutné rameno vidí při operaci do pacienta. FN Olomouc inovovala špičkový sál

Nové železobetonové základy i úpravy stropu si vyžádala instalace špičkového angiografického systému ve...

Pád ze šesti metrů na silnici. Pracovníka z plošiny shodila v Olomouci tramvaj
Pád ze šesti metrů na silnici. Pracovníka z plošiny shodila v Olomouci tramvaj

Z výšky skoro šesti metrů spadl při dopravní nehodě tramvaje a vozu s výškovou plošinou pracovník v centru...

Změna v čele olomoucké radnice. Zastupitelé 9. listopadu zvolí nového primátora
Změna v čele olomoucké radnice. Zastupitelé 9. listopadu zvolí nového primátora

Dosavadní primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO) svolala na pondělí 9. listopadu ustavující zasedání...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.