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Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže

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Dennívýzva
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Ve čtvrtek pozdě večer došlo ke střetu vlaku s člověkem v kolejišti nedaleko Šternberku na Olomoucku. Na místě zemřel muž, podle sdělení policie se zřejmě jednalo o sebevraždu. V Olomouckém kraji vyhasly po střetu s vlakovými soupravami za uplynulé tři dny životy čtyř lidí.
Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže

Čtvrtá smrt na kolejích v kraji za tři dny. Na Šternbersku vyhasl život muže

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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