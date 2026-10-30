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Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy

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Dennívýzva
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Do značných potíží se dostal v alkoholovém opojení mladík na Hanušovicku. Majiteli penzionu odcizil klíče od auta a s vozem ve dvě hodiny v noci jel do Šumperka. Jízdu ale nezvládl a naboural do stromu. Od nehody pak muž odešel, jako by se nic nestalo. Odhad škody se vyšplhal přes půl milionu korun.
Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy

Opilý sebral klíče a rozsekal cizího Kodiaqa. Mladík má na krku tři trestné činy

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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