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Výjimečný trest za vraždu taxikářky? Soud projedná hrůzný případ ze Šumperku

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Dennívýzva
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Státní zástupce podal obžalobu na 39letého muže za vraždu taxikářky v Šumperku a za pokus o vraždu dalších dvou lidí. Obžaloval jej také z poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži hrozí 15 až 20 let nebo výjimečný trest, uzavření dohody o vině a trestu žalobce nepředpokládá.
Výjimečný trest za vraždu taxikářky? Soud projedná hrůzný případ ze Šumperku

Výjimečný trest za vraždu taxikářky? Soud projedná hrůzný případ ze Šumperku

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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