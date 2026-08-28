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Archeologové objevili při stavbě obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou přes dva tisíce let

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Při stavbě silničního obchvatu Břeclavi narazili archeologové na keltskou studnu, která podle odborných odhadů pochází ze třetího nebo druhého století před naším letopočtem. Vedoucí…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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