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VIDEO: Bezcitné ničení na hřbitovech. Policie na Olomoucku vyšetřuje dva případy

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Neznámý vandal poničil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů, odnesl i několik uren. Další obdobný případ vyšetřují policisté také ve Věrovanech. Pachateli hrozí za krádež a hanobení lidských ostatků až dva roky vězení.
Neznámý pachatel poškodil hroby ve Slatinicích na Olomoucku

Neznámý pachatel poškodil hroby ve Slatinicích na Olomoucku

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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