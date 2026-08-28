Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ve školních jídelnách nastane velká změna. Ministerstvo plánuje upravit, co budou děti obědvat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
České školní jídelny se připravují na jednu z největších změn posledních let. Nová pravidla mají postupně proměnit skladbu jídelníčků, omezit některé méně vhodné potraviny a dostat na talíře více zeleniny, luštěnin, ryb nebo celozrnných obilovin. Povinný přechod se ale nakonec o rok odložil.
Po změnách kolem mobilů se řeší i školní obědy. Dětské jídelníčky se mají výrazně proměnit.

Po změnách kolem mobilů se řeší i školní obědy. Dětské jídelníčky se mají výrazně proměnit.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy Život
Loví smrtelně jedovaté hady, přesto ji víc zaskočí muži. Neustále jí vysvětlují, jak má svou práci dělat
Loví smrtelně jedovaté hady, přesto ji víc zaskočí muži. Neustále jí vysvětlují, jak má svou práci dělat
Harry a Meghan se vrátili do Británie ve velkém stylu. Za soukromé letadlo zaplatili astronomickou částku
Harry a Meghan se vrátili do Británie ve velkém stylu. Za soukromé letadlo zaplatili astronomickou částku

Princ Harry a Meghan Markle po letech strávených převážně v Kalifornii znovu dorazili do Velké Británie...

Zdeněk Godla má další problém s dluhy: V oddlužení se objevily nové závazky, v září ho čeká soud
Zdeněk Godla má další problém s dluhy: V oddlužení se objevily nové závazky, v září ho čeká soud

Finanční problémy herce Zdeňka Godly se znovu dostávají před soud. Přestože dostal další možnost vypořádat...

Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky
Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky

Lela Vémola se po rozchodu s Karlosem Vémolou rozhodla zbavit části svého luxusního šatníku. Některé...

Po Hezuckém zasáhla Evropu 2 další rána: Oblíbený moderátor rádia zemřel na zákeřnou nemoc
Po Hezuckém zasáhla Evropu 2 další rána: Oblíbený moderátor rádia zemřel na zákeřnou nemoc

Česká rozhlasová scéna přišla o jednu z osobností spojených s počátky Evropy 2. Moderátor, hudebník a DJ...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.