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Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu

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V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již několik týdnů přístupná uživatelům, od 1. září by měl začít fungovat "ostrý" režim. Informoval o tom podnikatel a vydavatel Daniel Urban (skupina LRC Invest).
Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu

Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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