Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu

V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již několik týdnů přístupná uživatelům, od 1. září by měl začít fungovat "ostrý" režim. Informoval o tom podnikatel a vydavatel Daniel Urban (skupina LRC Invest). ToHledej.cz nabídne výběr zpráv z části českých zpravodajských a publicistických serverů, zejména pravicových a konzervativních. V současné době jsou v agregátoru zprávy kupříkladu ze CNN Prima News, Echo24.cz, Lidovky.cz, Epochtimes.cz, Konzervativninoviny.cz, Parlamentnilisty.cz, Krajskélisty.cz nebo Denik.to. Zpočátku se bude jednat o Urbanův výběr médií, v další fázi se počítá s tím, že by si uživatel do agregátoru sám zařazoval vlastní tituly. Jak uvedl Urban pro Borovan.cz, zatím žádná dohoda s vydavateli výše uvedených médií podepsaná není, všichni však o zařazení do výběru ToHledej.cz údajně vědí.
Kromě výběru mediálního obsahu projekt ToHledej.cz uživatelům nabídne vlastní email (koncovka Tomail.cz nebo Tohledej.cz) s tím, že zde nebude docházet k "šmírování a vytěžování emailů". "Nebudeme monitorovat emailovou korespondenci, což Seznam.cz u svého emailu dělá," uvedl Urban. Dále v nabídce ToHledej.cz bude vyhledávač od Google a nabídka vlastního redakčního obsahu. Plánuje se i appka pro Android. ToHledej.cz počítá i s prodejem vlastní reklamy.
Vedle ToHledej je Daniel Urban vydavatelem online titulu Denik.to a printového měsíčníku To. Urbanův nový projekt by rád vytvořil alternativu dalším agregátorům obsahu na trhu, zejména Seznam Newsfeedu, který na homepage Seznam.cz nabízí obsah od externích publisherů. Díky vysoké návštěvnosti domovské stránky Seznamu dokáže pro externí vydavatele vygenerovat vysoká čísla návštěvnosti. Na externím obsahu pak Seznam.cz (majitel Ivo Lukačovič) prodává vlastní inzerci. Získané výnosy se dělí, obvykle v poměru 70:30 ve prospěch Seznamu. Vybraní partneři splňující stanovená kritéria mohou získat zvýšený podíl 50 procent.
Současně je inzertní politika u Newsfeedu terčem kritiky pro údajnou netransparentnost. Řada kritik směřuje i k redakční politice Seznamu vůči externímu obsahu. Kontroverze vyvolává rovněž podmínka pro zařazení daného média do Newsfeedu - nutnost mít tzv. MediaRating kontroverzní neziskovky Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Tu financuje řada vlivných oligarchů a podnikatelů s vlastními podnikatelskými zájmy nebo vlastním mediálním byznysem. Taková situace indikuje střet zájmů.