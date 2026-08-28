Na Česko se řítí supercela z Německa. Víme, kde udeří bouřky, které způsobí škody

Výstraha se bude během dne upřesňovat a je možné, že se ještě zvýší. Blíží se k nám stále aktivní supercela z Německa, která se nad naším územím sice rozpadne, ale může podnítit vznik další supercely. Situace se začne uklidňovat až o víkendu.
Horko ovlivněné saharským prachem
Během pátečního odpoledne se začne postupně zatahovat a třicítky budou vystřídány bouřkami, které mohou doprovázet některé nebezpečné jevy. Teploty budou dosahovat 28 až 30 °C, reálně ale mohou být nižší, protože nad naším územím se drží saharský prach, který může teplotu snížit.
Silný vítr v odpoledních bouřkách
Bouřky budou doprovázet silné nárazy větru až 70 km/h, což je vítr, který je schopen ohýbat stromy, lámat větve a odnášet volně položené předměty. Zajistěte tedy truhlíky, popelnice, zahradní nábytek nebo plachty. Tento pás silného nárazového větru bude patrný zejména v odpoledních hodinách na začátku přechodu bouřkových pásů.
Ty se vyskytnou zejména v západní a jihozápadní části Čech, kam se dostanou z Německa. Nejohroženější bude Plzeňský a Karlovarský kraj, přičemž pás bouřek bude přecházet severovýchodním směrem.
Hrozí vznik supercel
Vznik supercel bude hrozit zejména k večeru. Mohly by se objevit převážně v jihovýchodních Čechách směrem k severním až severovýchodním Čechám a mít podobu hustějších menších supercel nebo jednoho velkého spojeného bouřkového systému. Tyto supercelární bouře mohou přinést další silné nárazy větru, lokálně i větší kroupy.
Největší srážkové úhrny se čekají v západních a severních Čechách a na území Prahy.
Za supercelou, která se nad naše území nasune odpoledne a večer, se mohou vytvářet další výraznější bouřkové systémy a další supercely. Je tedy důležité sledovat aktuální situaci, v Německu bouřky přinášely a v průběhu dne budou přinášet vítr, kroupy a riziko tornád.
O víkendu se začne situace uklidňovat
V sobotu znovu teploty vystoupají na 26 °C, na Moravě až k 28 °C, obloha se vyjasní a srážky jsou očekávány jen ojediněle. Znovu se zatáhne až v neděli večer, kdy začne přibývat oblačnost od západu a objeví se občasné přeháňky.
Postup bouřkové činnosti můžete aktuálně sledovat například na tomto radaru:
Zdroje článku: facebook, chmi.cz, windy.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková