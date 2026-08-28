Zapečené šunkofleky s červenou řepou: Obyčejné těstoviny s uzeným dostanou nečekaně nový rozměr

Šunkofleky bývají v řadě domácností považované jako úplně obyčejné jídlo. U nás to tak bylo taky, dokud jsem nezkusila jejich zapečenou podobu a nepodávala je s plátky červené řepy. Zapečené šunkofleky s červenou řepou dělám, když mám chuť na klasiku, ale nechce se mi ji nechávat úplně bez barvy a bez šťávy navíc.
Někdy držím
klasické složení, jindy do směsi schovám ještě něco dalšího podle toho, co zrovna zbývá v lednici. Červená řepa se mi osvědčila hlavně proto, že jídlo nevysuší a vedle uzeného nepůsobí nijak cize. Spíš naopak. Přidá mu zemitý tón a zároveň i lepší barvu, takže i obyčejná najednou vypadá o něco líp. večeře
Pomáhá i samotný postup. je dobré uvařit jen Těstoviny na skus, protože v troubě ještě dojdou. Směs ze smetany a vajec pak všechno propojí dohromady, takže se šunkofleky po upečení nerozsypou a zůstanou vláčné.
Můj tip: Pokud máte po ruce předvařenou řepu, ušetříte si dost času a oběd je na stole bez zbytečného čekání. Červená řepa k zapékaným těstovinám dává větší smysl, než se na první pohled zdá
Červená řepa u nás většinou končí v
salátech nebo jako příloha k masu. U zapékaných jídel ale umí mile překvapit. V některých receptech na zapečené těstoviny se objevuje buď předvařená, nebo nastrouhaná po uvaření, což je pro běžné domácí vaření docela praktická věc. Recept na poctivé zapečené šunkofleky s červenou řepou
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 4 až 6 Ingredience pro přípravu 300 g těstovin fleky 250 g uzeného masa nebo uzené kýty 200 až 250 g předvařené červené řepy 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 20 g másla 200 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 2 vejce 80 g strouhaného sýra 1 hrst nasekané petrželky sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti špetka muškátového oříšku Postup přípravy vynikajících šunkofleků s červenou řepou
1. Předehřejte troubu na
180 °C a připravte si středně velkou zapékací mísu. Lehce ji vymažte máslem, aby se šunkofleky po upečení líp nabíraly.
2. Dejte vařit osolenou vodu a uvařte
fleky jen na skus. Neměly by být doměkka, v troubě ještě změknou. Po scezení je krátce promíchejte s kapkou oleje nebo kouskem másla.
3. Na pánev dejte
máslo, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a nechte ji zesklovatět. Pak přisypte nasekaný česnek a už jen krátce promíchejte, ať nezhořkne.
4.
Uzené maso nakrájejte na menší kostky a přidejte ho k cibuli. Stačí ho pár minut opékat, aby se rozvonělo a pustilo do základu chuť.
5. Ve větší míse smíchejte
uvedené těstoviny a opečené uzené s cibulí. Přidejte polovinu petrželky a lehce osolte. Se solí opatrně, protože uzené i sýr už bývají dost výrazné.
6. V jiné misce rozšlehejte
vejce se smetanou, přidejte pepř a špetku muškátového oříšku. Tahle směs je důležitá, protože celý pekáč spojí a dodá mu vláčnost.
7. Směs těstovin přesuňte do zapékací mísy a rovnoměrně ji zalijte
smetanovo-vaječnou směsí. Nakonec zasypte strouhaným sýrem.
8. Pečte v předehřáté troubě asi
25 minut, až povrch lehce zezlátně. Kdo má rád výraznější krustu, může na poslední 3 minuty zapnout horní ohřev.
10. Po vytažení nechte šunkofleky
5 až 10 minut stát. Porcují se pak lépe a chutě se mezitím usadí. Před podáváním posypte zbylou petrželkou. Nejlepší jsou teplé, ale v lednici vydrží do druhého dne a dají se bez potíží ohřát. Rady hospodyňky z domácí kuchyně Pokud chcete jemnější výsledek, použijte goudu nebo eidam. Výraznější chuť dodá třeba uzený sýr, jen ho nemusí být moc. Když se vám směs před pečením zdá příliš hutná, přilijte ještě 2 až 3 lžíce smetany. Těstoviny umějí tekutinu rychle nasát. Nejlepší je šunkofleky krájet a nabírat až po krátkém odpočinku. Hned po vytažení z trouby bývají měkčí a víc se rozpadají. Když chci mít vršek opravdu hezky zapečený, nechám si část sýra stranou a přisypu ji až v polovině pečení. Sýr se pak nespálí a zůstane zlatý, ne tmavý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková