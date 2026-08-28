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Dohra duelu s Rangers. Fanoušci Jablonce ukradli vlajku soupeře, tři zničili

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Jablonečtí fotbalisté dosáhli velkého úspěchu, když vyřadili slavné skotské Rangers a zahrají si skupinu Konferenční ligy. Na utkání se zaměřila i policie, do Jablonce dorazily stovky fanoušků týmu z Glasgow. Nakonec řešili spíše drobnosti, v drtivé většině šlo o přestupky v dopravě, ale zaznamenali i krádež a zničení vlajek fanoušků Rangers.
Dohra duelu s Rangers. Fanoušci Jablonce ukradli vlajku soupeře, tři zničili

Dohra duelu s Rangers. Fanoušci Jablonce ukradli vlajku soupeře, tři zničili

Zdroj: FK Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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