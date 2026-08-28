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Kinobox Daily: Je možné postavit se za manžela, který vám lhal? Ashley Judd dokazuje, že ano

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Těžký zločin (High Crimes) je thriller Carla Franklina na motivy stejnojmenného románu Josepha Findera. Franklin je primárně seriálový režisér, s komplexními narativy a soudními prostory má zato zkušenosti – mezi jeho nejznámější díla patří například MINDHUNTER: Lovci myšlenek nebo antologie seriálů Monstrum vyprávějící o nejznámějších vrazích, která se brzy dočká čtvrté série, tentokrát však z hlavy Sarah Adiny Smith.
Kinobox Daily: Je možné postavit se za manžela, který vám lhal? Ashley Judd dokazuje, že ano

Kinobox Daily: Je možné postavit se za manžela, který vám lhal? Ashley Judd dokazuje, že ano

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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