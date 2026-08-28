VIDEO: Hitmaker potěšil děti i zdravotníky. Michal David zazpíval ve FN OlomoucPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Hitmaker potěšil děti i zdravotníky. Michal David zazpíval ve FN Olomouc
Zejména v rušných podchodech u olomouckých sídlišť se dlouhodobě řeší otázka průjezdu cyklistů, při kterých...
Kam umístit důležité odstavné kapacity podél dálnice D35 v úseku od Olomouce po Mohelnici řeší už několik...
Několik set lidí z celé republiky vzalo dnes ráno ztečí sklad divadelního fundusu Moravského divadla na...
Po více než dvaceti letech končí cvičné proudové podzvukové letouny L-39C Albatros v Centru leteckého...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- U Potštátu dnes spadla větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn, na místě jsou hasiči
- Při požáru garáže v Přerově shořel sportovní Mercedes. Jeden člověk se zranil
- Prostějov dá na opravu Plumlovského zámku milion korun, krovy napadla dřevomorka
- Řidič pohnojil křižovatku v Přerově. Omylem stiskl tlačítko, rameno smetlo chodce