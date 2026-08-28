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Letní brigáda končí: Na co má brigádník nárok při poslední výplatě a co si pohlídat

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Konec prázdnin pro tisíce studentů znamená také poslední směnu na letní brigádě. Tím ale pracovní vztah nekončí jen odevzdáním klíčů nebo pracovního trička. V závěrečné výplatě se mohou objevit příplatky, doplatek do minimální mzdy i peníze za nevyčerpanou dovolenou. Vyplatí se proto poslední výplatní pásku projít podstatně pečlivěji než během léta.
Konec letní brigády se blíží: Brigádníci by měli vědět, na co mají při poslední výplatě nárok.

Konec letní brigády se blíží: Brigádníci by měli vědět, na co mají při poslední výplatě nárok.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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